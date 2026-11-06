Mundial Sub17 | Selección de Panamá realizó su primer entrenamiento en territorio emirato

La Sub-17 de Panamá se encuentra al completo con los 24 convocados.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá completó el miércoles su primer entrenamiento en los Emiratos Árabes Unidos, donde continuará con su preparación a la Copa del Mundo de la categoría a disputarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.

El plantel dirigido por el técnico Felipe Baloy entrenó por espacio de dos horas en las instalaciones del Al Ain FC, donde la sesión inició con una activación para luego realizar una rueda de pases, rondo de presión tras pérdida, un trabajo técnico táctico y se finalizó con definición de penales.

GRUPO COMPLETO

La Sub-17 de Panamá se encuentra al completo con los 24 convocados al campamento de preparación luego de la incorporación del portero Isaías Abuabara, que viajó desde España, y la del volante Emanuel Rodríguez, que reemplazó al lesionado Joseph Choy.

PALABRAS DE ABUABARA

Luego de la primera sesión de entrenamiento, Abuabara habló de su incorporación a la selección Sub-17.

“Muy contento por la convocatoria y adaptándonos ahora al clima y a todo acá en Al Ain. Finalizamos el primer entrenamiento y las sensaciones son muy buenas, el equipo está muy unido. La verdad que es un orgullo y una alegría inimaginable representar al país”, comenzó diciendo.

“He estado desde el premundial con el profe Baloy y la verdad es que se ha notado la mejoría en el equipo”, agregó.

Por último, el portero dijo: “La lesión que tuve en la muñeca está superada y estoy listo para lo que viene”.

Con infromación de FPF.