Lía Córdoba arrancó fuerte por Panamá en el boxeo de Dakar 2026
La participación panameña en los Juegos Olímpicos de la Juventud continuó con un buen desempeño en el cuadrilátero.
Panamá/La boxeadora panameña Lía Córdoba Torrero consiguió una importante victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras imponerse por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec, en el combate correspondiente a los octavos de final de la categoría de los 51 kilogramos.
La superioridad de la panameña quedó reflejada en las tarjetas de los jueces: cuatro de ellos puntuaron el combate 29-27, mientras que el quinto otorgó un marcador de 29-25, todos a favor de Córdoba.
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Con este resultado, la representante de Panamá continúa su camino en la competencia y se prepara para su próximo compromiso, programado para el lunes 9 de noviembre, cuando se medirá ante la azerbaiyana Gular Huseynova, a partir de las 12:30 p.m.
Córdoba buscará una nueva victoria que le permita seguir avanzando y mantener viva la ilusión de conquistar una medalla para Panamá.
Información del COP