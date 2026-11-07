Panamá 0-0 República Checa (1⬆️) EN VIVO| Mundial de Béisbol U23 2026: segundo partido por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La selección de Panamá tendrá este sábado 7 de noviembre una nueva prueba en el VI Campeonato Mundial de Béisbol U23, cuando se enfrente a República Checa, en un compromiso correspondiente al Grupo A del certamen que se disputa en Nicaragua.

La novena panameña llega a este encuentro con la necesidad de pasar la página tras su ajustada derrota 2 carreras por 1 ante Puerto Rico, en su presentación mundialista. Un cuadrangular solitario de Mauricio Pierre había colocado a Panamá en ventaja, pero los boricuas consiguieron igualar el marcador en el sexto episodio y sentenciaron el encuentro en la parte baja del séptimo capítulo.

Panamá, obligado a responder

El equipo dirigido por Aníbal Reluz buscará mostrar una mejor respuesta ofensiva y mantener la solidez de su cuerpo de lanzadores, dos aspectos fundamentales para aspirar a una victoria que le permita recuperar terreno en la clasificación.

En el debut, el derecho chiricano Andrés Silvera tuvo una destacada apertura al trabajar cinco episodios, permitir cinco imparables, no conceder carreras y recetar cinco ponches. A la ofensiva, Mauricio Pierre fue uno de los protagonistas con su cuadrangular, mientras Ryan Burrowes también aportó con el madero.

República Checa, un rival que exige concentración

Por su parte, República Checa representa un desafío importante para los panameños. El conjunto europeo llega con la intención de competir ante los equipos de mayor tradición beisbolera del grupo y aprovechar sus oportunidades en el torneo.

El cuerpo técnico checo también ha señalado que afronta el campeonato con algunas ausencias entre sus lanzadores, situación que lo llevaría a utilizar una estrategia de rotación y relevos rápidos para administrar su pitcheo.

Partido clave

Panamá y República Checa forman parte del Grupo A, junto a Puerto Rico, China Taipéi, Australia y Nicaragua. Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, instancia en la que se definirán los aspirantes a las medallas.

Panamá tiene ante República Checa la oportunidad de cambiar la historia de su arranque mundialista. La novena canalera necesita convertir sus oportunidades ofensivas, ejecutar con precisión a la defensiva y encontrar respuestas desde el montículo para conseguir su primera victoria.

La misión está clara: competir, reaccionar y demostrar que Panamá tiene argumentos para luchar por un lugar entre los mejores del mundo en la categoría U23.