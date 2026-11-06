Panamá 1-0 Puerto Rico (4⬇️) EN VIVO| Mundial de Béisbol U23 2026: primer partido del torneo por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las selecciones de Panamá y Puerto Rico se enfrentan este viernes en un atractivo compromiso correspondiente a la primera jornada del VI Campeonato Mundial de Béisbol U23, que se disputa en territorio nicaragüense. Dos novenas con aspiraciones importantes saltarán al diamante del Estadio Nacional Soberanía con el objetivo de comenzar su camino mundialista con una victoria. Ese partido lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El encuentro representa una primera prueba de exigencia para Panamá, que llega a la cita con la ilusión de convertirse en protagonista del certamen, luego de conquistar el oro en el Premundial U23 celebrado en Panamá Oeste. Los dirigidos por Aníbal Reluz tienen como objetivo pelear por una medalla y demostrar que cuentan con las herramientas necesarias para competir ante las principales potencias de la categoría.

Talento y profundidad

La novena canalera tendrá como abridor al derecho chiricano Andrés Silvera, quien será el encargado de marcar el ritmo desde el montículo. El lanzador tendrá la responsabilidad de controlar una ofensiva puertorriqueña que promete exigirlo desde los primeros episodios.

En el aspecto ofensivo, Panamá contará con piezas de proyección profesional como el receptor Eduardo Tait, perteneciente a la organización de los Mellizos de Minnesota, y el campocorto Ryan Burrowes, prospecto de los Medias Blancas de Chicago.

Rival de cuidado

Del otro lado estará Puerto Rico, una selección que llega con credenciales importantes y la ambición de conquistar el campeonato.

El conjunto boricua será dirigido por el exgrandes ligas Juan 'Igor' González, quien destacó que su equipo ha tenido varias semanas de preparación y que llega con mayor experiencia y deseos de superar el resultado obtenido en la edición anterior, cuando consiguió el subcampeonato mundial.

La delegación puertorriqueña también cuenta con varios peloteros profesionales, un elemento que aumenta su potencial y la convierte en uno de los adversarios más exigentes del Grupo A.

Claves del encuentro