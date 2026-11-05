Raúl Antadillas alcanza el cuarto lugar en Dakar 2026 y firma su tercera final olímpica juvenil

La natación panameña tuvo una destacada participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con Raúl Antadillas y Karla Carrizo como representantes de Panamá en las competencias de piscina.

Panamá/Uno de los protagonistas fue Raúl Antadillas, quien consiguió avanzar a su tercera final en esta cita deportiva, luego de una sobresaliente actuación en las eliminatorias de los 50 metros pecho.

El nadador panameño ganó su heat clasificatorio con un tiempo de 28.85 segundos, registro que le permitió ubicarse como el segundo mejor competidor de la clasificación general entre 34 participantes, asegurando así su presencia en la disputa por las medallas.

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Posteriormente, Antadillas volvió a demostrar su nivel en la final de los 50 metros pecho, donde registró un tiempo de 28.63 segundos, resultado que lo llevó a ocupar el cuarto lugar, quedándose cerca del podio olímpico juvenil.

Por su parte, Karla Carrizo concluyó su participación en Dakar 2026 con una actuación en los 50 metros espalda. La representante panameña terminó segunda en su heat eliminatorio con un tiempo de 30.89 segundos, marca que la ubicó en la posición 20 de la clasificación general entre 47 competidoras.

De esta manera, Carrizo cerró su recorrido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, mientras que Antadillas dejó una actuación destacada al alcanzar tres finales durante la competición, consolidándose como uno de los nombres panameños a seguir en la natación juvenil.

La participación de ambos atletas representa una nueva experiencia internacional para el deporte panameño en el escenario olímpico juvenil.