Raúl Antadillas da a Panamá octavo lugar en 100 metros pecho de Dakar 2026

La delegación panameña tuvo acción en la natación de la cita deportiva juvenil

Panamá/El nadador panameño Raúl Antadillas ocupó el octavo lugar en la gran final de los 100 metros pecho de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras registrar un tiempo de 1:04.05 minutos.

La medalla de oro fue para el chino Yichien Xie, quien detuvo el cronómetro en 1:01.03 minutos. El japonés Iori Miyasaki, con 1:01.30, se adjudicó la presea de plata, mientras que el lituano Domas Vilimas (1:01.75) obtuvo el bronce.

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Antadillas avanzó con el sexto mejor tiempo

El panameño consiguió su boleto a la final de los 100 metros pecho luego de finalizar en la segunda posición de su heat eliminatorio, con un registro de 1:03.67 minutos.

Su marca representó el sexto mejor tiempo de la clasificación general, entre un total de 29 competidores.

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Karla Carrizo también vio acción

Por su parte, la nadadora panameña Karla Carrizo participó en las eliminatorias de los 100 metros espalda femeninos, donde finalizó sexta en el segundo heat.

Carrizo registró un tiempo de 1:08.48 minutos, resultado que la ubicó en la posición 16 de la clasificación general.

La panameña volverá a la piscina el miércoles 4 de noviembre, cuando competirá en la prueba de los 50 metros libres.

Información del COP

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