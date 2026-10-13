Carolina Cermelli y Raúl Antadillas| Panamá estará presente en Campeonato Mundial de Piscina Corta 2026

Los nadadores panameños Carolina Cermelli y Raúl Antadillas clasificaron al Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta Beijing 2026, que se celebrará del 1 al 6 de diciembre en China.

Panamá/La natación panameña tendrá representación en el Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta Beijing 2026, con la clasificación de los atletas Carolina Cermelli y Raúl Antadillas, quienes llevarán la bandera de Panamá a una de las principales citas internacionales de esta disciplina.

El evento se desarrollará del 1 al 6 de diciembre de 2026 en el Centro Acuático Nacional de Beijing, conocido como el Cubo de Agua, donde competirán destacados nadadores de diferentes países

La clasificación es el resultado de un proceso que exige disciplina, constancia, preparación y compromiso, y representa una nueva oportunidad para que el talento panameño se proyecte en el escenario mundial.

Con la participación de Cermelli y Antadillas, Panamá reafirma su presencia en la natación internacional y suma un nuevo capítulo al desarrollo de esta disciplina en el país.

Trayectorias

Raúl Antadillas

Especialidad: estilo pecho, además de pruebas de libre, espalda y combinado individual.

estilo pecho, además de pruebas de libre, espalda y combinado individual. Club: La Salle 2000 , según reportes de prensa deportiva.

, según reportes de prensa deportiva. Hito destacado: ocho medallas de oro y dos de plata en el Campeonato Nacional Interclub 2025, además de un récord nacional en los 100 metros pecho.

Raúl Antadillas ha sobresalido en el circuito nacional por sus resultados en las pruebas de pecho y su participación en competencias internacionales de categorías juveniles.

Uno de sus resultados más destacados llegó en el Campeonato Nacional Interclub 2025, celebrado del 24 al 27 de abril. Antadillas obtuvo diez medallas: ocho de oro y dos de plata. Además, estableció un récord nacional en los 100 metros pecho, categoría de 15 a 17 años, con un tiempo de 1:04.86, y recibió el reconocimiento como mejor nadador de su categoría.

En junio de 2025, también tuvo una actuación destacada en el Campeonato Nacional Interligas de Colombia, disputado en Ibagué; ganó el oro en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:03.90, resultado reportado como récord nacional, y obtuvo medallas de plata en los 200 metros combinado individual y de bronce en los 200 metros pecho. También mejoró su marca personal en los 50 metros pecho, con 29.16 segundos.

Su experiencia internacional incluye el Campeonato Mundial Juvenil de Natación de 2025, celebrado en Rumanía. El registro oficial de World Aquatics documenta su participación en las pruebas de 50 y 100 metros libre en esa competición, así como sus marcas en el Campeonato Mundial de Piscina Corta de 2024, donde registró 28.80 segundos en los 50 metros pecho y 1:02.23 en los 100 metros pecho.

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Carolina Cermelli

Especialidad: 100 y 200 metros espalda.

100 y 200 metros espalda. Experiencia internacional: campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos de la Juventud y torneos regionales.

campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos de la Juventud y torneos regionales. Hito destacado: medalla de plata en los 200 metros espalda del Campeonato Nacional de Países Bajos de 2023, según los registros de World Aquatics.

Carolina Cermelli cuenta con una trayectoria internacional que incluye participaciones en eventos mundiales desde sus años de formación como nadadora.

En 2017 compitió en el Campeonato Mundial de Natación y, en 2018, representó a Panamá en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, en la prueba de 50 metros espalda. Estas participaciones marcaron etapas tempranas de su experiencia en escenarios internacionales.

Uno de sus principales hitos llegó en diciembre de 2022, cuando participó en el Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta, celebrado en Melbourne, Australia. En esa competición registró 29.00 segundos en los 50 metros espalda y 2:12.40 en los 200 metros espalda, marcas que figuran como récords nacionales en el registro de World Aquatics. También compitió en los 100 metros espalda durante ese periodo, prueba en la que registró 1:02.95 en la Martinez Chocolate Cup de 2022.

En 2023 continuó compitiendo en torneos internacionales. Durante el Campeonato Nacional de Países Bajos obtuvo la medalla de plata en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2:17.97. Ese mismo año participó en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón, como integrante del relevo mixto de 4 × 100 metros libre de Panamá.

En una entrevista concedida al diario La Estrella de Panamá, Cermelli destacó su preferencia por las pruebas de 100 y 200 metros espalda y habló sobre la importancia de la preparación física y mental antes de competir. En esa conversación también expresó su aspiración de representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Información de la Federación Panameña de Natación

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