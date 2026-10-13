Champions League | Conoce cuándo juegan los panameños Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez

Los internacionales panameños se preparan para afrontar una nueva jornada de la UEFA Champions League , con compromisos ante el Liverpool y el Stuttgart en busca de sumar sus primeros puntos en la competición.

Panamá/La UEFA Champions League vuelve a la acción y contará con la participación de tres futbolistas panameños que buscarán destacar con sus respectivos clubes en la máxima competición europea a nivel de clubes.

Andrés Andrade, defensor que milita en el LASK, tendrá un compromiso exigente frente al Liverpool, equipo de la Premier League inglesa. El encuentro está programado para el miércoles 14 de octubre, desde las 11:45 a. m., hora de Panamá.

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El conjunto austriaco llega a este partido después de caer 1-0 ante el AEK Atenas en su debut en la competición. En ese encuentro, Andrade disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla.

Por su parte, los panameños César Blackman y Cristian Martínez, jugadores del Slovan Bratislava, también tendrán actividad este miércoles cuando su equipo se mida al Stuttgart de Alemania, a partir de las 2:00 p. m., hora de Panamá.

El club eslovaco buscará recuperarse después de un complicado estreno, en el que perdió 6-1 ante el París Saint-Germain (PSG). Blackman fue titular, completó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla, mientras que Martínez disputó 80 minutos.

Los tres futbolistas panameños tendrán una nueva oportunidad de aportar a sus equipos en el escenario europeo, en una jornada que representa un reto importante para el LASK y el Slovan Bratislava.

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