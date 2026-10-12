Champions League Galatasaray vs Barcelona | Conoce la advertencia de Hansi Flick en territorio turco

Estambul, Turquía/El técnico del Barcelona, Hansi Flick, pidió este lunes a sus jugadores "estar listos" para el ambiente que se van a encontrar en el campo del Galatasaray el martes en la Liga de Campeones.

"Es increíble el ambiente que se crea aquí. Es asombroso el sonido del estadio, como apoyan los aficionados a su equipo", dijo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Tenemos que estar listos para este ambiente", añadió el técnico azulgrana, para el que el Galatasaray ha mejorado mucho en sus encuentros contra grandes equipos.

Flick admitió que la buena racha del equipo con nueve victorias en nueve partidos oficiales lo han convertido en favorito a todo, pero pidió no perder el foco.

"Es un privilegio estar ahí, pero el fútbol puede cambiar muy rápido", recordó el técnico alemán.

"Tenemos que estar centrados como normalmente estamos", insistió Flick poniendo el acento en que será un partido "muy difícil" para el Barça.

"Lo único que queremos es ganar, es nuestro objetivo", aseguró el entrenador azulgrana.

"Seré feliz si ganamos sólo 1-0", añadió Flick, antes de destacar el juego desde atrás del Galatasaray y a sus "fantásticos jugadores" de ataque.

El entrenador azulgrana afirmó que el delantero brasileño Gabriel Jesus, que se distinguió el sábado en el partido de LaLiga contra el Getafe, está listo para jugar, pero no aclaró si formará parte del once inicial.

"Estoy muy feliz de que esté en nuestro equipo. Fue una pequeña sorpresa", dijo Flick.

"Es un gran chico y un muy buen jugador. Tiene un comportamiento fantástico y es perfecto para nosotros", insistió Flick.