MLB noticias | Los 7 jugadores de los Yankees que no regresarían tras la eliminación en la ALDS

Tras sufrir una dolorosa barrida ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional, la gerencia de los Yankees de Nueva York prepara profundos cambios en su roster para la próxima temporada.

Panamá/Tras ser barridos en tres partidos por los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), los Yankees de Nueva York enfrentan un invierno de decisiones drásticas.

Pese a registrar 93 victorias en la temporada regular y superar a los Red Sox de Boston en la Serie de Comodines, la pronta eliminación dejó un sabor amargo en la afición. Ante este escenario, la gerencia encabezada por Brian Cashman encarará una restructuración en la nómina para liberar espacio salarial y rejuvenecer la plantilla.

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Los 7 peloteros con un pie fuera de Nueva York

1. Trent Grisham (Jardinero central)

Tras aceptar una oferta cualitativa por 22 millones de dólares para la temporada 2026, el jardinero tuvo un año decepcionante afectado por molestias en los isquiotibiales. Grisham registró un bajo rendimiento ofensivo (OPS+ de 95) junto con una pérdida notoria en su velocidad de sprint en la pradera central. Con compromisos financieros hacia otros peloteros como Ryan McMahon, la directiva no extenderá su vínculo.

2. Jazz Chisholm Jr. (Segunda base)

A pesar de un cierre de campaña con destacada capacidad atlética y números ofensivos en la media de la liga, la etapa de Chisholm en el Bronx estuvo marcada por costosos errores defensivos en la postemporada. Al colocarse como el segundo camarero más codiciado del mercado de agentes libres detrás de Brandon Lowe, se prevé que reciba ofertas multianuales elevadas que la directiva neoyorquina no igualará.

3. Paul Blackburn (Relevista)

Blackburn superó con creces el valor de su contrato de 2 millones de dólares al convertirse en un relevista intermedio de múltiples entradas clave junto a la gerencia del cuerpo de lanzadores. Ante un mercado de agentes libres escaso en relevo, el diestro buscará un acuerdo multianual cercano a los 10 o 12 millones por temporada, costo que Nueva York no asumirá, optando en su lugar por desarrollar un sustituto de menor costo.

4. Paul Goldschmidt (Primera base)

A sus 39 años, la presencia del veterano inicialista se contrapone con la intención de la franquicia de otorgar mayor flexibilidad a la primera base y al puesto de bateador designado. La organización priorizará dar repeticiones a peloteros jóvenes como Ben Rice y Luis García Jr., además de permitirle turnos en la inicial a Aaron Judge.

5. Fernando Cruz (Relevista)

El relevista de 36 años sufrió un desgarro del ligamento colateral cubital (UCL) e intentó rehabilitarse sin someterse a una intervención quirúrgica. Tras ser colocado en la lista de lesionados de 60 días, la franquicia optará por no licitar su contrato (non-tender) de cara al próximo año.

6. Tim Hill (Relevista)

El zurdo de 36 años ingresa a la agencia libre tras un año en el que su repertorio perdió velocidad y efectividad en el montículo. La decisión del cuerpo técnico de incluir a Ryan Yarbrough en el roster de la postemporada confirmó el fin del ciclo de Hill con los Bombarderos del Bronx.

7. Ali Sánchez (Receptor)

Sánchez terminó la temporada regular como el receptor suplente principal tras el intento fallido de la directiva por incorporar a Mitch Garver en agosto. La falta de un bateador derecho de garantías en la receptoría obligará a la organización a buscar opciones de mayor jerarquía en el mercado.

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Menciones honoríficas y situaciones en el roster

David Bednar (Cerrador): Aunque se aproxima a la agencia libre y representará una inversión alta, el análisis prevé que los Yankees buscarán retenerlo o invertir en un relevista estelar para no dejar desprotegido el noveno episodio.

Aunque se aproxima a la agencia libre y representará una inversión alta, el análisis prevé que los Yankees buscarán retenerlo o invertir en un relevista estelar para no dejar desprotegido el noveno episodio. Jasson Domínguez (Jardinero): A pesar de que su valor de mercado sufrió una clara devaluación, la franquicia no proyecta traspasarlo durante la temporada baja, sino evaluar su evolución hacia la mitad de la próxima campaña.

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