Guardianes 0-2 Rays (1⬇️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay se enfrentan este lunes en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), una serie al mejor de siete juegos que definirá al representante del joven circuito en la Serie Mundial. El encuentro se disputa en el Tropicana Field, casa de Tampa Bay, y lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte baja del primer episodio, el marcador favorece a los Rays 2-0.

Momentos clave

1ra. Baja

2-1 (1 Out)

Junior Caminero pega sencillo con rodado a jardinero central Petey Halpin. Yandy Díaz anota.

CLE 0-1 TB

Alineaciones

Guardianes

Rays

Lanzadores abridores

Cleveland confiará la responsabilidad del primer juego a Foster Griffin, quien viene de una destacada actuación como relevista en la Serie Divisional contra los Medias Blancas de Chicago. En ese encuentro, permitió una carrera y dos imparables, además de recetar siete ponches en dos entradas y dos tercios. Su misión será ofrecerle a los Guardianes profundidad desde el montículo después de una exigente serie de cinco partidos.

Por su parte, Tampa Bay enviará a la lomita a Drew Rasmussen, uno de los brazos más consistentes de su rotación durante la temporada. El derecho llega con una efectividad de 2.67 y el impulso de haber dominado a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional, cuando lanzó ocho entradas sin permitir carreras, concedió un solo hit y ponchó a diez bateadores.

Claves del primer encuentro