Dodgers 1-1 Cerveceros (1⬇️) MLB Playoffs 2026| Juego 2 de la Serie de Campeonato Liga Nacional

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles buscarán reaccionar ante los Cerveceros de Milwaukee en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, después de caer por 2-1 en el encuentro inaugural. Con la serie al mejor de siete juegos, el conjunto angelino necesita emparejar las acciones antes de trasladarse a casa, mientras que Milwaukee intentará aprovechar su condición de local para ampliar la ventaja.

En la parte baja del primer episodio, el marcador favorece está empatado 1-1.

Momentos clave

1ra. Alta

1-2 (1 Out)

Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero central Garrett Mitchell. Mookie Betts anota.

LAD 1-0 MIL

Alineaciones

Dodgers

Cerveceros

Lanzadores abridores

El japonés Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir por Los Ángeles, respaldado por su experiencia en octubre y su capacidad para trabajar durante varias entradas. En la serie divisional ante Atlanta lanzó siete episodios, permitió una carrera y ponchó a diez bateadores.

Su misión será limitar el daño desde el inicio y evitar que Milwaukee tome ventaja temprano.

Del otro lado estará el derecho Logan Henderson, quien tendrá la responsabilidad de sostener el impulso de los Cerveceros. El joven lanzador permitió una carrera limpia en cinco entradas durante su apertura anterior de postemporada frente a San Diego. Su control y su cambio de velocidad serán fundamentales para neutralizar a los bateadores angelinos.

Milwaukee apuesta por su pitcheo colectivo

Brice Turang fue protagonista del primer encuentro con un cuadrangular que igualó la pizarra en la cuarta entrada. Posteriormente, el novato Luis Lara conectó el sencillo que impulsó la carrera decisiva en el quinto episodio.

La ofensiva de Milwaukee no necesita producir grandes cantidades de anotaciones si mantiene su efectividad en las situaciones de presión.

Uno de los principales argumentos de los Cerveceros es su bullpen, que trabajó cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras en el primer juego. Si Henderson consigue una apertura competitiva, el mánager Pat Murphy tendrá la oportunidad de volver a recurrir a sus relevistas para proteger una ventaja en los capítulos finales.

Ohtani y Betts, bajo los reflectores

Los Dodgers necesitan una respuesta de sus principales figuras ofensivas. Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman representan buena parte del poder de fuego de Los Ángeles, pero la novena angelina deberá convertir sus oportunidades en carreras para evitar que el dominio del pitcheo rival vuelva a marcar la diferencia.

En el primer juego, Milwaukee resistió los intentos de reacción de los Dodgers, incluso cuando estos amenazaron en la novena entrada. La disciplina en el plato y la capacidad de aprovechar corredores en posición de anotar serán dos factores determinantes para el segundo compromiso.

Pronóstico y claves del encuentro

La clave para Los Ángeles será combinar una apertura sólida de Yamamoto con una mejor producción ofensiva en los momentos oportunos. Milwaukee, por su parte, buscará repetir la fórmula que le dio resultado: pitcheo oportuno, defensa confiable y aprovechamiento de las oportunidades con corredores en circulación.

Pronóstico: se espera otro encuentro cerrado, con ligera inclinación hacia los Dodgers si Yamamoto logra dominar desde las primeras entradas. Sin embargo, el bullpen de Milwaukee y la confianza obtenida tras el primer triunfo hacen de los locales un rival especialmente peligroso.

La victoria angelina empataría la serie antes de viajar a California; un nuevo triunfo de los Cerveceros los colocaría a mitad de camino de la Serie Mundial con una ventaja de 2-0. La presión está sobre Los Ángeles, pero la oportunidad de cambiar el rumbo de la serie comienza desde el primer lanzamiento.