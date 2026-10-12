Temblor en Panamá | Pandeportes habilita coliseos deportivos como refugios y centros de acopio
Ante la emergencia nacional provocada por el reciente terremoto en Panamá que afectó severamente a las provincias centrales y diversas regiones del país, Pandeportes hizo anuncios importantes.
Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció la habilitación de sus instalaciones deportivas a nivel nacional para servir como refugios temporales, centros de acopio y puntos de atención humanitaria en coordinación con las autoridades de socorro.
Otras noticias: Temblor en Panamá | Béisbol panameño se une para apoyar a las familias afectadas por el sismo
A través de un comunicado oficial, la institución detalló el plan de acción y el despliegue de coliseos, gimnasios y estadios adaptados para responder a las necesidades específicas de cada provincia:
Otras noticias: Temblor en Panamá: José 'Chema' Caballero, su familia y vicecónsul hacen donación a comunidad en Tonosí
Provincias Centrales y Azuero
- Los Santos: Los estadios Roberto "Flaco Bala" Hernández y Olmedo Solé operan como centros de acopio para recibir donaciones. Por su parte, el estadio Gaby Campos en La Villa y el estadio Carmelo Cedeño en Las Tablas fueron habilitados como refugios temporales para las familias damnificadas.
- Herrera: El Gimnasio Sion Cohen está disponible para el hospedaje de funcionarios y personal de respuesta. Asimismo, el estadio Claudio Nieto y los cuadros de béisbol Pepe Osorio, Los Milagros y El Balo funcionan de manera activa como refugios.
- Veraguas: El Gimnasio de Soná fue habilitado con doble propósito, sirviendo de refugio y centro de acopio para atender a la población de la zona.
- Coclé: En coordinación con el SINAPROC y la Fuerza de Tarea Conjunta, el estadio de béisbol de Miraflores opera como refugio temporal.
Chiriquí y Colón se suman al apoyo humanitario
- Chiriquí: Los estadios San Cristóbal y Kenny Serracín en David, Los Naranjos en Boquete, y Glorias Deportivas en Puerto Armuelles fueron acondicionados como refugios. Adicionalmente, el Gimnasio La Basita funciona como el principal centro de acopio de la provincia occidental.
- Colón: El recién remodelado estadio de béisbol Mariano Bula fue puesto a disposición para la atención de personas afectadas, además de operar como centro de acopio y distribución de donaciones.
Compromiso con la ciudadanía
Pandeportes reiteró que mantendrá todas sus estructuras e infraestructura deportiva a disposición permanente de las autoridades para respaldar las labores de asistencia, logística y rescate mientras dure la contingencia en el territorio nacional.