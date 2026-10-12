Temblor en Panamá | Pandeportes habilita coliseos deportivos como refugios y centros de acopio

Ante la emergencia nacional provocada por el reciente terremoto en Panamá que afectó severamente a las provincias centrales y diversas regiones del país, Pandeportes hizo anuncios importantes.

Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció la habilitación de sus instalaciones deportivas a nivel nacional para servir como refugios temporales, centros de acopio y puntos de atención humanitaria en coordinación con las autoridades de socorro.

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A través de un comunicado oficial, la institución detalló el plan de acción y el despliegue de coliseos, gimnasios y estadios adaptados para responder a las necesidades específicas de cada provincia:

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Provincias Centrales y Azuero

Los Santos: Los estadios Roberto "Flaco Bala" Hernández y Olmedo Solé operan como centros de acopio para recibir donaciones. Por su parte, el estadio Gaby Campos en La Villa y el estadio Carmelo Cedeño en Las Tablas fueron habilitados como refugios temporales para las familias damnificadas.

Los estadios y operan como para recibir donaciones. Por su parte, el en La Villa y el en Las Tablas fueron habilitados como para las familias damnificadas. Herrera: El Gimnasio Sion Cohen está disponible para el hospedaje de funcionarios y personal de respuesta . Asimismo, el estadio Claudio Nieto y los cuadros de béisbol Pepe Osorio, Los Milagros y El Balo funcionan de manera activa como refugios .

El está disponible para el . Asimismo, el y los funcionan de manera activa como . Veraguas: El Gimnasio de Soná fue habilitado con doble propósito, sirviendo de refugio y centro de acopio para atender a la población de la zona.

El fue habilitado con doble propósito, sirviendo de para atender a la población de la zona. Coclé: En coordinación con el SINAPROC y la Fuerza de Tarea Conjunta, el estadio de béisbol de Miraflores opera como refugio temporal.

Chiriquí y Colón se suman al apoyo humanitario

Chiriquí: Los estadios San Cristóbal y Kenny Serracín en David, Los Naranjos en Boquete, y Glorias Deportivas en Puerto Armuelles fueron acondicionados como refugios . Adicionalmente, el Gimnasio La Basita funciona como el principal centro de acopio de la provincia occidental.

Los estadios y en David, en Boquete, y en Puerto Armuelles fueron acondicionados como . Adicionalmente, el funciona como el principal de la provincia occidental. Colón: El recién remodelado estadio de béisbol Mariano Bula fue puesto a disposición para la atención de personas afectadas, además de operar como centro de acopio y distribución de donaciones.

Compromiso con la ciudadanía

Pandeportes reiteró que mantendrá todas sus estructuras e infraestructura deportiva a disposición permanente de las autoridades para respaldar las labores de asistencia, logística y rescate mientras dure la contingencia en el territorio nacional.