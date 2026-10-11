Temblor en Panamá: José 'Chema' Caballero, su familia y vicecónsul hacen donación a comunidad en Tonosí

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Panamá/El grandes ligas panameño José 'Chema' Caballero fue parte de un movimiento que llevó una donación a la comunidad de Las Flores, en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) que resultó afectado por el sismo que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

Caballero junto a su esposa, Ana Linela, y la vicecónsul de Panamá en Nueva York, Vilma Di Bello, se organizaron para hacer llegar la donación a ese sector ubicado en el área que fue el epicentro del movimiento telúrico.

En un video posteado en la cuenta de Instagram del pelotero se muestra en imágenes la situación de la comunidad y se enfatiza en las necesidades de los damnificados.

"Hoy compartimos la primera ayuda que logramos llevar a la comunidad de Flores, en Tonosí, donde muchas familias lo han perdido prácticamente todo y necesitan urgentemente agua, alimentos, carpas, leche para bebés, pañales y artículos de primera necesidad", se precisa en la descripción del video, que fue escrita por la pareja del jugador. "Gracias de corazón a mi esposo, Chema Caballero, y a la vicecónsul Vilma Di Bello, porque juntos hicimos posible esta primera donación. Mis hermanos continúan haciendo llegar la ayuda directamente a los afectados", agregó.

Ana Linela expresó también que se trabaja para llevar donaciones a más comunidades.

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