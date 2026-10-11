Temblor en Panamá: José 'Chema' Caballero, su familia y vicecónsul hacen donación a comunidad en Tonosí
¡IMPERDIBLE! Guardianes vs Rays, sintoniza el juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lunes 12 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/El grandes ligas panameño José 'Chema' Caballero fue parte de un movimiento que llevó una donación a la comunidad de Las Flores, en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) que resultó afectado por el sismo que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre.
Caballero junto a su esposa, Ana Linela, y la vicecónsul de Panamá en Nueva York, Vilma Di Bello, se organizaron para hacer llegar la donación a ese sector ubicado en el área que fue el epicentro del movimiento telúrico.
Te puede interesar: Temblor en Panamá| Román Torres: "Hoy, como panameño, tengo el corazón roto"
En un video posteado en la cuenta de Instagram del pelotero se muestra en imágenes la situación de la comunidad y se enfatiza en las necesidades de los damnificados.
"Hoy compartimos la primera ayuda que logramos llevar a la comunidad de Flores, en Tonosí, donde muchas familias lo han perdido prácticamente todo y necesitan urgentemente agua, alimentos, carpas, leche para bebés, pañales y artículos de primera necesidad", se precisa en la descripción del video, que fue escrita por la pareja del jugador. "Gracias de corazón a mi esposo, Chema Caballero, y a la vicecónsul Vilma Di Bello, porque juntos hicimos posible esta primera donación. Mis hermanos continúan haciendo llegar la ayuda directamente a los afectados", agregó.
Ana Linela expresó también que se trabaja para llevar donaciones a más comunidades.