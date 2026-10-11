Temblor en Panamá: LPF reprograma partidos de la jornada 12 del Apertura 2026

El sismo que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre provocó la posposición progresiva de los seis partidos de la fecha.

Panamá/Los seis partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se realizarán el próximo fin de semana. Esto lo anunció esa organización deportiva en un comunicado emitido este domingo tras el seguimiento que ha dado a la situación del país por el sismo acontecido el viernes 9 de octubre.

"La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informa que, debido a las situaciones que aún persisten en distintas comunidades del interior del país y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros agremiados, la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil ha sido reprogramada en su totalidad para los partidos que aún están pendientes de disputarse", indica la nota.

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En el caso del certamen apertura, los encuentros se jugarán entre el viernes 16 y lunes 19 de octubre. En tanto que las juegos de las jornadas restantes se realizarán en nuevas fechas que serán anunciadas próximamente.

"Los encuentros pendientes de esta jornada se disputarán del viernes 16 al lunes 19 de octubre, mientras que las jornadas posteriores también tendrán ajustes en su programación para mantener el orden y garantizar el desarrollo de las competiciones", se precisa en el comunicado.

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Los juegos de la jornada 12 que serán reprogramados son los siguientes:

San Francisco FC vs CD Universitario (Estadio Rommel Fernández)

CAI vs Veragua United (Estadio Aristocles 'Toco' Castillo)

Plaza Amador vs Árabe Unido (COS Sports Plaza)

Unión Coclé vs Herrera FC (Estadio Virgilio Tejeira Andrión)

UMECIT FC vs Alianza FC (COS Sports Plaza)

Sporting San Miguelito vs Tauro FC (COS Sports Plaza)

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