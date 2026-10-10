Temblor en Panamá| Se cancela segundo amistoso femenino entre Panamá y Nueva Zelanda

Panameñas y neozelandesas no podrán enfrentarse como tenían previsto a causa del sismo que sacudió el territorio panameño el pasado viernes 9 de octubre.

Panamá/El segundo partido amistoso, que tenían programado las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, fue cancelado tras el sismo que se registró en el territorio panameño el pasado viernes 9 de octubre.

"La Federación Panameña de Fútbol informa que, debido a la situación que atraviesa nuestro país, la Selección Nacional de Nueva Zelanda ha decidido adelantar el regreso a su nación, por lo que el segundo amistoso programado para el martes 13 de octubre, también queda cancelado", plasmó el ente federativo en un comunicado.

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El anuncio se da horas después de la cancelación del primer juego que estaba programado para disputarse este sábado 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Las personas que hayan adquirido sus boletos para estos dos amistosos entre Panamá y Nueva Zelanda podrán solicitar el reembolso correspondiente", indicó la federación que manifesto que próximamente dará a conocer los pasos a seguir para que los fanáticos reciban su dinero de vuelta.

Esos dos encuentros formaban parte de la preparación de la selección panameña para sus próximo partido de las eliminatorias al Mundial Femenino Brasil 2027. Ese encuentro será ante Canadá el 28 de noviembre.

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