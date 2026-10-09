Temblor en Panamá | Suspenden el amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda tras el fuerte sismo que sacudió al país

La Federación Panameña de Fútbol anunció la cancelación del partido que debía disputarse este sábado 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 4:00 p.m.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá no disputará el partido amistoso ante Nueva Zelanda programado para este sábado 10 de octubre, luego de que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunciara la suspensión del encuentro tras el fuerte sismo que sacudió al país este viernes.

La decisión fue comunicada oficialmente por la federación, en medio de la situación generada por el movimiento telúrico, que se sintió en distintos puntos del territorio nacional.

"La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informan que, tras mantener conversaciones y realizar una evaluación conjunta ante el sismo registrado en el país y sus réplicas, acordaron cancelar el partido amistoso entre las selecciones mayores femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, previsto para este sábado 10 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez", quedó plasmado en un comunicado emitido por el ente federativo.

El compromiso estaba previsto para las 4:00 p.m. en el Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, como parte de los dos partidos de preparación que ambas selecciones tenían programados durante la fecha internacional de octubre.

"Las personas que hayan adquirido sus boletos para este encuentro podrán solicitar el reembolso correspondiente. La FPF comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud", agregó.

El sismo, que según los datos iniciales citados en el reporte tuvo una magnitud de 7.5, provocó una fuerte sacudida en el país y llevó a priorizar las medidas de seguridad ante las circunstancias.

El juego de este sábado era el primero de dos amistosos entre panameñas y neozelandesas. El segundo compromiso, previsto para realizarse en el Rommel Fernández el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m., se mantiene tal y como está programado.