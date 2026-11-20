La selección dirigida por Toña Is disputará el sábado 28 de noviembre los cuartos de final del Concacaf W Championship.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá continúa con su preparación para uno de los compromisos más importantes de su historia.

El próximo sábado 28 de noviembre, el combinado nacional se enfrentará a Canadá en los cuartos de final del Concacaf W Championship, en un partido que tendrá en juego mucho más que el pase a las semifinales.

El encuentro se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Panamá) en el Texas Health Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos. El equipo dirigido por la entrenadora española Toña Is buscará dar un paso histórico y conseguir su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, después de su primera participación mundialista en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Pero el desafío también tiene otro objetivo de enorme importancia: alcanzar por primera vez una clasificación a los Juegos Olímpicos, que tendrán como sede a Los Ángeles en 2028. De esta manera, el enfrentamiento ante las canadienses representa una oportunidad para que el fútbol femenino panameño vuelva a escribir una página importante en su historia.

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Toña Is: "Ojalá tengamos nosotros ese día"

La entrenadora Toña Is se refirió a la importancia del compromiso y reconoció que el fútbol también tiene un componente de fortuna, además de la preparación y el rendimiento que pueda mostrar cada equipo durante el partido.

"Que Dios nos acompañe y la suerte. Al final el fútbol es un juego y el que más suerte tenga, el que mejor lo haga en ese momento. Puedes tener un mal día, puedes tener un buen día. Ojalá tengamos nosotros ese día, Dios nos ayude, podamos estar todos felices y contentos de haber hecho historia porque hemos clasificado para un Mundial y para unos Juegos Olímpicos también", expresó la seleccionadora.

Las palabras de la entrenadora reflejan la dimensión del reto que afronta Panamá, consciente de que tiene ante sí la posibilidad de alcanzar dos objetivos históricos en una misma competición.

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Una oportunidad para volver a hacer historia

Después de la experiencia mundialista de 2023, Panamá quiere consolidarse entre las selecciones protagonistas del fútbol femenino de la región. El enfrentamiento contra Canadá será una prueba de máxima exigencia, pero también una oportunidad para demostrar el crecimiento del equipo nacional.

La clasificación a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está al alcance de una victoria. Panamá se prepara para una cita en la que buscará convertir la ilusión en otro logro histórico para el deporte nacional.

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