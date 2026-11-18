El equipo dirigido por Gerard Aubí quedó ubicado en el Grupo C junto a Costa Rica, Puerto Rico y Guatemala. El objetivo será conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2027.

Panamá/La Selección Femenina Sub-17 de Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en busca de su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2027.

Este miércoles 18 de noviembre, Concacaf realizó el sorteo de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de 2027, que se disputarán del 1 al 7 de febrero del próximo año en Costa Rica y República Dominicana.

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El combinado panameño quedó ubicado en el Grupo C, donde tendrá como rivales a las selecciones de Costa Rica, Puerto Rico y Guatemala, en una fase que se jugará bajo el formato de todos contra todos.

La competición contará con cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar la fase clasificatoria, los equipos que terminen en la primera posición de cada grupo obtendrán directamente su boleto para la próxima cita mundialista, que tendrá como sede a Marruecos en 2027.

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Así quedaron conformados los grupos

Grupo A: Canadá, República Dominicana, Honduras y Bermudas.

Grupo B: Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Cuba.

Grupo C: Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Guatemala.

Grupo D: México, Haití, Jamaica y Guyana.

Panamá comienza a preparar el camino mundialista

Mientras conoce a sus adversarios para el clasificatorio de febrero, la Selección Femenina Sub-17 de Panamá, dirigida por el entrenador Gerard Aubí, tiene en su calendario una importante prueba de preparación.

Se trata del Torneo Sub-16 Femenino de UNCAF, que se disputará en diciembre en El Salvador y servirá como una de las primeras oportunidades para que el cuerpo técnico continúe evaluando y desarrollando al grupo de jugadoras con miras al próximo desafío regional.

El objetivo está definido: llegar en las mejores condiciones a febrero y competir por uno de los cuatro cupos que estarán disponibles para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2027.

Con información de FPF.

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