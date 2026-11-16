Selecciones femeninas de Panamá y Estados Unidos se probarán en amistoso a inicios de 2027

El equipo dirigido por Toña Is viajará hacia California para examinarse ante una de las potencias del fútbol femenino.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá tendrá un partido amistoso ante su similar de Estados Unidos, que se llevará cabo el 12 de enero de 2027. Esto lo anunció la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.

El encuentro se realizará el estadio Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, California, y está programado para iniciar a las 9:00 p.m.

Actualmente, el conjunto panameño compite en el Campeonato Concacaf W que es clasificatorio al Mundial Femenino Brasil 2027. Su próximo partido será el sábado 28 de noviembre ante Canadá en el Texas Health Mansfield Stadium desde la 1:00 p.m. Ese encuentro corresponde a la fase de cuartos de final del certamen.

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Historial ante Estados Unidos

Las selecciones femeninas panameña y estadounidense se han enfrentado en tres ocasiones en su historia. El balance es favorable a las norteamericanas por tres victorias sin derrotas.

Los resultados de esos enfrentamientos son los siguientes: