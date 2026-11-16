¡Adiós a una leyenda! Romelu Lukaku anuncia su retiro y se despide como máximo goleador histórico de Bélgica

El domingo en la Liga de Naciones, ante Italia (4-1) en el estadio Rey Balduino de Bruselas, Lukaku no llegó a entrar en juego a pesar de haber calentado en la banda durante buena parte del partido.

Bruselas, Bélgica/El delantero belga y goleador estrella de los Diablos Rojos, Romelu Lukaku, anunció este lunes en redes sociales el fin de su carrera internacional, "una bonita aventura" concluida a sus 33 años.

"Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional... He vivido todas las emociones posibles", escribió el delantero del Fenerbahçe en Instagram. "Estoy en paz con mi decisión de detenerme aquí. Ha sido increíble. He disfrutado muchísimo. Estoy agradecido", continuó el jugador, que vistió la camiseta nacional en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.

"Desde su primera convocatoria el 3 de marzo de 2010, con solo 16 años, Romelu ha vestido la camiseta de la selección nacional en 135 ocasiones y ha marcado 94 goles. Unas estadísticas excepcionales que lo convierten en el máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos", celebró la Federación Belga en un comunicado publicado tras su anuncio.

El domingo en la Liga de Naciones, ante Italia (4-1) en el estadio Rey Balduino de Bruselas, Lukaku no llegó a entrar en juego a pesar de haber calentado en la banda durante buena parte del partido. "Llevaba varios días lesionado. Solo contábamos con hacerlo jugar en caso de emergencia", justificó el seleccionador de los Diablos, Marc van Bommel.

"Big Rom" lleva varios meses sufriendo problemas físicos. En el Mundial del verano pasado, tuvo que conformarse con un papel de suplente, siendo utilizado como revulsivo por el exseleccionador Rudi Garcia. Traspasado este verano al Fenerbahçe desde Nápoles, también allí está teniendo dificultades para encadenar partidos.

Desde el inicio de la temporada, apenas acumula 630 minutos de juego repartidos en 16 encuentros, contando todas las competiciones. Tras las marchas de Axel Witsel hace unas semanas y de Lukaku, ya solo quedan Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois como últimos supervivientes de la Generación Dorada belga que terminó tercera en el Mundial 2018.