El próximo domingo 29 de noviembre, familias católicas se preparan para colocar en sus hogares la tradicional corona de Adviento, un símbolo de preparación espiritual que marca el inicio de las cuatro semanas previas a la Navidad.

Aunque esta costumbre está arraigada principalmente en la Iglesia católica, también es practicada por otras denominaciones cristianas e incluso por personas que la incorporan como parte de la decoración navideña y una forma de contar los días para esta celebración.