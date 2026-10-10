Temblor en Panamá: LPF pospone partidos del domingo 11 de octubre en Torneo Apertura 2026

La Liga Panameña de Fútbol anunció la decisión en un comunicado la que tomó en base al monitoreo que lleva a cabo de la situación.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció que se reprogramarán los partidos que estaban previstos para realizarse el domingo 11 de octubre como parte de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. La medida también aplica a los partidos de la Liga PROM y la Liga Juvenil.

Esa organización deportiva manifestó que esa decisión la toma tras un seguimiento constante de la situación de Panamá tras el sismo ocurrido el pasado viernes 9 de octubre.

"Sabemos que el fútbol es una pasión que nos reúne cada fin de semana, pero hoy nuestra prioridad es el bienestar de nuestra gente", manifestó la liga en un comunicado.

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Los partidos del certamen apertura que estaban programados para el domingo 11 de octubre son Unión Coclé ante Herrera FC, que estaba previsto para jugarse en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé a las 4:00 p.m. y UMECIT FC contra Alianza FC, cuyo escenario sería el COS Sports Plaza a las 6:15 p.m.

Con esta medida, la LPF suspendió cinco de los seis juegos establecidos para la jornada 12.

"Las nuevas fechas y horarios de los encuentros serán comunicados oportunamente", puntualizó.