Temblor en Panamá| Daniel Espino: grandes ligas panameño se expresa antes de juego crucial en playoffs

¡HOY! Medias Blancas vs Guardianes, sintoniza el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Daniel Espino, lanzador panameño de los Guardianes de Cleveland, se pronunció sobre el sismo que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, un día antes de que él y su equipo disputen el partido por la clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Medias Blancas de Chicago.

"Hoy abrazo de corazón a todas las familias afectadas por el terremoto, especialmente a nuestra gente de Los Santos y Azuero, la tierra que tanto queremos y de donde vienen mis raíces", expresó el serpentinero en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y que tituló "Mi corazón está con Panamá".

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Espino hizo un llamado a mantener la calma, a la solidaridad y a acatar las recomendaciones de las autoridades encargadas de atender la emergencia nacional.

"Cuidemos a nuestros niños y adultos mayores. Estamos juntos en esto", agregó.

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El lanzador capitalino forma parte del roster de los Guardianes en la postemporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas. Actualmente disputan la Serie Divisional ante los Medias Blancas, la que está empatada a dos victorias por bando. Su quinto y decisivo partido se disputará este sábado 10 de octubre a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el Progressive Field de Cleveland.

El equipo ganador del quinto juego se enfrentará a los Rays de Tampa Bay en la Serie de Campeonato de la Liga Americana que comenzará el lunes 12 de octubre.

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