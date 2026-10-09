Temblor en Panamá: FEPABA suspende actividades de baloncesto a nivel nacional

La Federación Panameña de Baloncesto hizo dos anuncios en el que suspendió las actividades de dos torneos nacionales.

Panamá/El sismo de este viernes en Panamá afectó a las actividades programadas por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) para este fin de semana.

La organización deportiva emitió dos comunicados. En el primero anunció la suspensión de los partidos que se realizarían este viernes en el Nacional de Baloncesto.

"Esta decisión se toma priorizando la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal de organización, árbitros y publico en general", sostuvo FEPABA.

La federación anunció que el certamen continuará este sábado 10 de octubre "retomando el calendario de competencia según la programación establecida".

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Chicos afectados

Posteriormente, la FEPABA comunicó que se suspendieron los partidos del fin de semana en el Circuito Nacional de Minibaloncesto para procurar la seguridad de todos los involucrados en el certamen, además de los familiares de los jugadores.

"Las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente a través de nuestros canales oficiales", se precisó en la nota.

El movimiento sísmico, que superó los siete puntos en la escala de Richter, afectó varios lugares del terrritorio panameño. Además se han reportado más de 100 réplicas en el transcurso de la tarde y la noche de este viernes.

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