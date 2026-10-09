Temblor en Panamá: Mariano Rivera se solidariza con los afectados y hace llamado a la unidad tras el sismo

El legendario exlanzador de los Yankees de Nueva York emitió un mensaje en sus redes sociales luego de lo ocurrido el viernes 9 de octubre.

Panamá/Desde Nueva York, el exgrandes ligas panameño Mariano Rivera dirigió un mensaje de solidaridad hacia las personas afectada en Panamá por el sismo registrado este viernes 9 de octubre.

"Estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá", expresó. "Estamos orando y pidiendo la ayuda de Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante".

Rivera mostró su pesar por las personas que perdieron sus hogares y que resultaron afectados directamente por el movimiento sísmico. También aseguró que está pendiente de lo que ocurre desde la ciudad de Nueva York, donde reside.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: LPF suspende inicio de la jornada 12 por fuerte sismo que sacudió el país

"Estamos pendientes de lo que está pasando y pues estaremos con ustedes", afirmó.

El también miembro del Salón de la Fama del Béisbol apeló a la unidad comunitaria al señalar que "el pueblo panameño es eso, nosotros salimos adelante, ya nos ayudamos el uno al otro... queremos que sepan que desde acá en Nueva York estamos pendientes, estamos orando. Dios nos dará la victoria en todo esto, él nos guardará", añadió.

El sismo, que supera los siete puntos en la escala de Richter, se sintió en la ciudad de Panamá y en el interior del país. Hasta este momento se han registrado daños materiales en sectores de la provincia de Coclé y la Península de Azuero.

Te puede interesar: Campeonato Nacional de Frontenis 2026 llega a sus semifinales