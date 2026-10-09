Campeonato Nacional de Frontenis 2026 llega a sus semifinales

El certamen se disputa en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia

Panamá/Quedaron definidas las semifinales del Campeonato Nacional de Frontenis que se disputa en la cancha de la Sociedad Española de Beneficencia.

Tras una intensa fase eliminatoria previa, las mejores cuatro duplas aseguraron boleto a la ronda que buscarán pase a la gran final.

Semifinal 1: Henry Pozo / José Rodríguez vs Carlos Ortega / Jorge Solís

Henry Pozo / José Rodríguez vs Carlos Ortega / Jorge Solís Semifinal 2: Dayron Mateo / Luis Fernando Díaz vs Arnulfo Suárez / Gustavo Lagomarcino

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En Panamá es un deporte pequeño pero muy activo, se juega en una cancha oficial de 30 x 20 metros. La Organización Panameña de Frontenis, está afiliada al reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

En marzo bajo tutela panameña organizó un evento internacional denominado Panama Open 8 con delegaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá.

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Datos históricos

El frontenis se practicó de manera organizada en Panamá desde 1938, cuando fue incluido en los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la Ciudad de Panamá. En ese torneo, la delegación panameña obtuvo el subcampeonato en aquella competencia.

La Organización Nacional de Frontenis de Panamá aparece en las noticias recientes como responsable de coordinar torneos, gestionar el escalafón nacional y seleccionar jugadores para representar al país. En 2023 también figura en el registro de organizaciones deportivas de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes).

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El campeonato ha presentado estas características:

Sedes: las canchas del Club de Montaña y del Club de Yates y Pesca aparecen en los registros de 2007; posteriormente, la Sociedad Española de Beneficencia se convirtió en un escenario recurrente.

las canchas del y del aparecen en los registros de 2007; posteriormente, la se convirtió en un escenario recurrente. Categorías: se han disputado divisiones A, B y C , además de máster masculino y competencias femeninas en distintas ediciones.

se han disputado divisiones , además de máster masculino y competencias femeninas en distintas ediciones. Formato: se han utilizado fases de grupos y eliminatorias, con partidos decisivos a 30 puntos en algunas competiciones.

se han utilizado fases de grupos y eliminatorias, con partidos decisivos a 30 puntos en algunas competiciones. Proyección internacional: los torneos nacionales sirven para desarrollar jugadores y seleccionar representantes para eventos como el Panama Open.

Nota de prensa