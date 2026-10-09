MLB Medias Blancas vs Guardianes | Gavin Williams confirmado para abrir el juego 5

Los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox definen el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en medio de movimientos estratégicos de pitcheo y máxima tensión.

Panamá/El mánager Stephen Vogt confirmó que Gavin Williams será el abridor de los Guardians en el Juego 5 de la Serie de División de la Liga Americana ante los Chicago White Sox.

La decisión es de estrategia extrema: Williams hizo en el noveno episodio del Juego 4 la primera aparición como relevista de su carrera profesional. Lanzó 18 veces, registró el salvamento y selló el triunfo 9-5 que forzó el quinto y último juego.

Chicago responde con Burke

Por los White Sox, el mánager Will Venable pondrá la pelota en manos del derecho Sean Burke. Burke brilló en el Juego 2, cuando lanzó 5.1 entradas en relevo, y ahora tendrá la misión de contener a la ofensiva de Cleveland. El antecedente entre ambos favorece a Chicago, que ganó la serie de temporada regular por un estrecho 7-6.

Datos clave

Juego 5 de la ALDS: Chicago White Sox en Cleveland Guardians, en el Progressive Field.

Chicago White Sox en Cleveland Guardians, en el Progressive Field. Abridores: Gavin Williams (CLE) y Sean Burke (CHW).

Gavin Williams (CLE) y Sean Burke (CHW). Lo último de Williams: salvamento en el Juego 4 con 18 lanzamientos.

salvamento en el Juego 4 con 18 lanzamientos. Lo último de Burke: 5.1 entradas en relevo en el Juego 2.

Mientras tanto, en la Nacional

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional está por arrancar con Los Angeles Dodgers contra los Milwaukee Brewers. El primer capítulo promete un duelo estelar de pitcheo entre dos perfiles muy distintos: