Temblor en Panamá: LPF suspende inicio de la jornada 12 por fuerte sismo que sacudió el país

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Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció la suspensión del inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 debido al fuerte sismo que sacudió Panamá en la tarde de este viernes.

La LPF indicó en un comunicado que también se suspenden los partidos que se jugarían este día en la Liga PROM y la Liga Juvenil.

"Esta decisión de toma como medida preventiva, priorizando la seguridad y el bienestar físico de los jugadores, sus familiares y todos los involucrados", plasmó la liga en la nota.

La fecha comenzaría este viernes 9 de octubre con el partido entre San Francisco FC y el CD Universitario que estaba previsto para jugarse en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 8:30 p.m. Se prevé que el cotejo se reprograme para el miércoles 14 de octubre.

"Expresamos nuestra solidaridad con las personas y familias que se han visto afectadas por los recientes movimientos sísmicos registrados en el país", expresó.

El resto de la jornada consta de los siguientes juegos: