Di League resultados | Brisas Basketball mantiene su invicto y Calle P suma su cuarta victoria

La Di League continúa su calendario con partidos en los que los equipos buscan mejorar sus registros y posicionarse entre los protagonistas de la temporada.

Panamá/Brisas Basketball extendió su racha invicta en la séptima jornada de la Di League, tras vencer por 58-51 a Legacy Squadd en un encuentro disputado que se definió gracias a la reacción ofensiva del conjunto ganador después del descanso.

El partido comenzó con un triple de Josimar Ayarza, quien abrió el marcador para Brisas. Sin embargo, Legacy Squadd respondió con una defensa sólida y buenas acciones ofensivas para mantener el encuentro equilibrado. El primer periodo terminó con ventaja de 12-11 para Brisas Basketball.

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En el segundo cuarto, Legacy Squadd tomó la iniciativa y logró darle la vuelta al marcador con una canasta de Miguel Gotti. Ambos equipos mantuvieron la intensidad y protagonizaron un intercambio de anotaciones que favoreció al conjunto de Legacy al cierre de la primera mitad, con una ventaja de 22-21.

Tras el descanso, Brisas Basketball encontró mayor efectividad en ataque y cambió el rumbo del partido. Un triple de Gonzalo Ortiz Jr., una canasta de Alexander Pile y varias transiciones rápidas permitieron al equipo ampliar la diferencia hasta colocar el marcador 43-29 al finalizar el tercer periodo.

En el último cuarto, Legacy Squadd intentó reaccionar y logró reducir la desventaja a siete puntos, lo que aumentó la tensión en los minutos finales. No obstante, Brisas mantuvo el control y respondió a la presión de su rival para asegurar el triunfo por 58-51.

Con este resultado, Brisas Basketball conserva su invicto después de siete jornadas y reafirma su condición de protagonista en la Di League. Por su parte, Legacy Squadd mostró capacidad de reacción, aunque no consiguió completar la remontada.

La competición continúa con nuevos desafíos para los equipos participantes, que buscan consolidar su rendimiento y avanzar en la lucha por los primeros puestos.

Calle P supera a Jumpshoot y suma su cuarta victoria en la Di League

Calle P, representante de San Miguel, consiguió su cuarta victoria en la Di League al derrotar por 55-50 a Jumpshoot, en un partido competitivo que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

El conjunto de San Miguel supo responder a la presión de su rival y conservó la ventaja durante tres de los cuatro periodos para asegurar un triunfo que le permite sumar otro resultado positivo en la competición.

El encuentro comenzó con Jumpshoot tomando la iniciativa. Una canasta de Cristian Quintero abrió el marcador, mientras que Edward López respondió por Calle P para mantener el equilibrio en los primeros minutos. Sin embargo, un triple de Justin Díaz permitió a Jumpshoot cerrar el primer cuarto con una ventaja de 8-6.

En el segundo periodo, Calle P mejoró su efectividad ofensiva y comenzó a tomar el control del partido. Las anotaciones de Daniel Laguna y Manuel Barns contribuyeron a que el equipo de San Miguel ampliara la diferencia y se marchara al descanso con una ventaja de ocho puntos, 29-21.

Jumpshoot salió decidido a recortar distancias después del descanso. Una canasta de Christopher Brathway impulsó la reacción del equipo, que consiguió acercarse en el marcador. No obstante, Calle P mantuvo la presión y evitó que su rival tomara la delantera. Al finalizar el tercer cuarto, el marcador favorecía a Calle P por 39-36.

El último periodo estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del encuentro. Jumpshoot buscó igualar las acciones, mientras Calle P intentaba conservar su ventaja. En los minutos finales, el conjunto de San Miguel consiguió establecer una diferencia de cinco puntos y manejó el cierre para sellar la victoria por 55-50.

Con este resultado, Calle P suma cuatro triunfos en la Di League, mientras que Jumpshoot se quedó sin la posibilidad de remontar pese a mantenerse en la pelea durante buena parte del compromiso.

La Di League continúa su calendario con partidos en los que los equipos buscan mejorar sus registros y posicionarse entre los protagonistas de la temporada. Cada jornada representa una nueva oportunidad para competir y sumar victorias en el baloncesto nacional.

Con información de DI League