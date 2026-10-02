Resultados en la quinta jornada de la DI League donde Brisas Basketball mantiene el invicto

¡Poder sobre la duela! Brisas Basketball defiende su invicto y Calle P arrasa en la quinta jornada de la DI League.

Panamá/La acción y la intensidad de la DI League no dan tregua. La quinta jornada del torneo de baloncesto dejó grandes emociones, destacando la sólida demostración de Brisas Basketball, que se mantiene como el rival a vencer de la competencia, y un golpe de autoridad contundente por parte de la escuadra de Calle P.

A continuación, te traemos la crónica detallada de cómo se definieron estos vibrantes compromisos:

Brisas Basketball ruge en la segunda mitad y mantiene el paso perfecto (54-46)

En un encuentro de alta tensión, Brisas Basketball derrotó 54-46 a Jumpshoot para ligar su cuarta victoria consecutiva y conservar su condición de invicto. Aunque la primera mitad fue un auténtico dolor de cabeza para los líderes, los ajustes tras el descanso terminaron inclinando la balanza.

Minuto a minuto:

Arranque parejo: El partido abrió con posesión para Brisas, canasta rápida de Alexander Pile y un triple de Hanssel Vergara . Sin embargo, Jumpshoot no se quedó atrás; con el aporte de Joseph Williams y un triple agónico de Justin Díaz , cerraron el primer cuarto empatados 17-17 .

El partido abrió con posesión para Brisas, canasta rápida de y un triple de . Sin embargo, Jumpshoot no se quedó atrás; con el aporte de y un triple agónico de , cerraron el primer cuarto empatados . Ligera ventaja al descanso: Díaz abrió el segundo periodo anotando para Jumpshoot. El intercambio de canastas fue feroz, pero Brisas logró irse al camerino con una mínima luz de ventaja: 29-27 .

Díaz abrió el segundo periodo anotando para Jumpshoot. El intercambio de canastas fue feroz, pero Brisas logró irse al camerino con una mínima luz de ventaja: . El quiebre del partido: Tras el intermedio, la ofensiva de Brisas Basketball mostró su mejor versión de efectividad. Defendieron con agresividad y castigaron el aro rival para cerrar el tercer cuarto arriba por diez ( 43-33 ).

Tras el intermedio, la ofensiva de Brisas Basketball mostró su mejor versión de efectividad. Defendieron con agresividad y castigaron el aro rival para cerrar el tercer cuarto arriba por diez ( ). Cierre de control: En el último tramo, Jumpshoot apostó por el juego físico e intentó recortar distancias, pero el conjunto invicto manejó los tiempos con madurez para sellar el triunfo por 8 puntos de diferencia.

Calle P despliega su arsenal de triples y propina paliza a Hard Work (65-39)

Lo que comenzó como una guerra táctica terminó en una exhibición absoluta. Calle P se impuso de manera contundente 65-39 ante un Hard Work que se desinfló por completo en los dos últimos cuartos de la noche.

Minuto a minuto:

Pólvora desde la línea de tres: El choque arrancó encendido con triples de Damián Armuelles por Hard Work y Edward López por Calle P. No obstante, los ganadores se adaptaron más rápido a la estrategia rival para llevarse el primer cuarto 19-12 .

El choque arrancó encendido con triples de por Hard Work y por Calle P. No obstante, los ganadores se adaptaron más rápido a la estrategia rival para llevarse el primer cuarto . Reacción cortada: Hard Work reaccionó en el segundo periodo gracias a la insistencia en la larga distancia de Armuelles. Lograron recortar la diferencia a solo dos puntos para irse al descanso abajo 28-26 .

Hard Work reaccionó en el segundo periodo gracias a la insistencia en la larga distancia de Armuelles. Lograron recortar la diferencia a solo dos puntos para irse al descanso abajo . Lluvia de triples y MVP: Al volver a la duela, Calle P liquidó el juego temprano. Encadenaron tres triples consecutivos (dos de Juan Porta y uno de Manuel Barns ). La ventaja se estiró rápidamente a cerca de 20 unidades gracias al propio Barns, quien finalizó como el MVP del partido .

Al volver a la duela, Calle P liquidó el juego temprano. Encadenaron (dos de y uno de ). La ventaja se estiró rápidamente a cerca de 20 unidades gracias al propio Barns, quien finalizó como el . Sentencia total: En el último cuarto, Calle P no sacó el pie del acelerador tanto en ataque como en defensa. El marcador definitivo de 65-39 significó la tercera derrota del torneo para Hard Work y un impulso clave para las aspiraciones de Calle P en la clasificación general de la DI League.

Con información de DI League.