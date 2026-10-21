DI League resultados| Hard Work acaba su sequía de triunfos. Brisas Basketball se impone a Calle P

El equipo Hard Work Basketball se impulsó hacia la victoria en el último periodo con una remontada que fue respaldada por una defensa fuerte.

Panamá/Hard Work Basketball logra su primera victoria en la DI League tras imponerse ante Legacy Squad en un encuentro lleno de intensidad y constantes cambios en el marcador. El conjunto supo reaccionar en el último periodo para asegurar el triunfo, con un resultado final de 52-41.

El encuentro comenzó con un Hard Work decidido a tomar el control desde los primeros segundos. Apenas transcurrieron 15 segundos cuando Carlos Rojas anotó la primera canasta del partido, marcando el ritmo ofensivo de su equipo. Hard Work mantuvo la ventaja durante el primer periodo gracias a una defensa efectiva y una ofensiva constante, cerrando el cuarto con un marcador de 8-5.

Durante el segundo periodo, Hard Work continuó presionando, mientras Legacy Squad buscaba reducir la diferencia y recuperar terreno. La disputa se intensificó a medida que avanzaba el cuarto, y Legacy logró acercarse en el marcador. Un triple de Armando Andrade contribuyó a la reacción del equipo, que consiguió cerrar la primera mitad con una ventaja de 19-17.

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El tercer periodo mantuvo la misma intensidad, con ambos equipos luchando por el control del encuentro. Aunque el marcador permaneció ajustado durante buena parte del cuarto, Legacy Squad logró aprovechar sus oportunidades ofensivas para ampliar la diferencia y finalizar el periodo con una ventaja de cuatro puntos, 30-26. Sin embargo, Hard Work no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad de conseguir su primera victoria. En el último periodo, el equipo elevó su intensidad ofensiva, mejoró su respuesta en la cancha y protagonizó una remontada que cambió el rumbo del partido. Con un cierre contundente, Hard Work logró superar a Legacy Squad y asegurar el triunfo con un marcador final de 52-41.

El jugador Gabriel Escobar fue reconocido como el MVP del partido, destacando en una victoria importante para Hard Work Basketball en esta octava jornada de la competición.

La primera victoria de Hard Work añade un nuevo capítulo a una temporada en la que cada encuentro representa una oportunidad para cambiar el rumbo de la competición. Con equipos que luchan por mejorar sus resultados y jugadores que buscan destacar en cada jornada, la emoción del baloncesto sigue creciendo dentro y fuera de la cancha.

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Brisas Basketball triunfa

Brisas Basketball consiguió una importante victoria por 71-59 ante Calle P en la Jornada 8 de la DI League U-30, en un encuentro que estuvo marcado por la intensidad, el ritmo ofensivo y las destacadas actuaciones individuales de ambos conjuntos. Los equipos demostraron su competitividad dentro de la cancha en una nueva jornada del torneo, que continúa reuniendo a los aficionados del baloncesto.

Diego Duque fue el jugador más destacado del partido, aportando 16 puntos para Brisas Basketball. Su actuación incluyó una impresionante secuencia de tres triples consecutivos, además de varias canastas de dos puntos que contribuyeron a la ofensiva de su equipo. Su efectividad desde distintas posiciones de la cancha lo convirtió en una de las figuras principales del encuentro.

Por parte de Calle P, Manuel Barnes lideró la ofensiva de su equipo con 17 puntos, destacándose como su máximo anotador. Asimismo, Diego Hun contribuyó con seis unidades, mientras que

Alejandro Grant protagonizó una de las jugadas más llamativas del partido al realizar un dunkeo que aportó emoción al encuentro.

Durante el segundo tiempo, el marcador parcial llegó a situarse en 40-25, antes de que la puntuación continuara aumentando hasta alcanzar el resultado definitivo. Finalmente, Brisas Basketball logró imponerse por 71-59, asegurando el triunfo en esta octava jornada de la DI League U-30.

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