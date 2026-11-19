Panamá/La leyenda del béisbol de las Grandes Ligas, Mariano Rivera, se encuentra en Panamá dando seguimiento a los trabajos de reconstrucción de viviendas para familias que perdieron sus hogares durante el terremoto que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

El histórico exlanzador de los Yankees de Nueva York, a través de su fundación, ha impulsado una campaña de recaudación de donaciones en diferentes estados de Estados Unidos, con el propósito de ayudar a las familias panameñas que resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

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Durante su visita al país, Rivera compartió en sus redes sociales un video en el que muestra los avances de construcción de la nueva vivienda de una familia damnificada. En las imágenes también presenta las condiciones en las que actualmente viven sus integrantes, quienes permanecen en una carpa improvisada sobre el terreno donde estaba su hogar, expuestos tanto al sol como a la lluvia.

En su publicación, el expelotero explicó que la familia perdió su casa durante el terremoto del 9 de octubre y que, mientras espera la culminación de su nuevo hogar, debe permanecer en una tienda de campaña. A pocos metros de ese lugar, los trabajos avanzan bloque por bloque para levantar la nueva estructura.

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"Esta familia perdió su hogar en el terremoto del 9 de octubre. En este momento están viviendo en una carpa en su terreno. A pocos metros, su nueva casa está levantándose. Bloque por bloque", compartió Rivera en el mensaje que acompaña el video.

El panameño también destacó que regresó a su país para observar de cerca cómo avanza el proceso de recuperación y agradeció el respaldo de las personas que han contribuido a esta iniciativa solidaria.

"Esto es lo que construye su apoyo", expresó Rivera, quien además aprovechó la publicación para invitar a más personas a sumarse a la campaña de donaciones y permitir que otras familias puedan recuperar un hogar.

La visita de Mariano Rivera representa un seguimiento directo a una iniciativa que busca atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto, mientras continúan los esfuerzos para que las familias damnificadas puedan regresar a viviendas seguras.