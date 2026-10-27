Panama Strong| Mariano Rivera lanza campaña en apoyo a afectados por el terremoto

El exlanzador de los Yankees de Nueva York, por medio de su fundación, lleva a cabo un plan para asistir a las familias damnificadas por el sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

Panamá/Mariano Rivera, mediante la fundación que lleva su nombre, anunció el desarrollo de Panama Strong, una campaña que tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por el terremoto que se registró en el territorio panameño el pasado 9 de octubre.

En el marco de la realización del tercer partido de la Serie Mundial 2026, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay, Rivera fue entrevistado por la cadena FOX y ahí anunció que la iniciativa está en marcha.

"Necesito que los fanáticos del béisbol y las personas en general donen para que los afectados puedan construir sus casas", recalcó. "Muchas de estas personas tardan toda una vida construyendo sus casas, las perdieron en un segundo y ahora no tienen nada. Ellos necesitan de nuestra ayuda".

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El exlanzador de los Yankees de Nueva York donó una cantidad inicial de 200 mil dólares y confía en que más personas aporten a esta causa.

"Estoy aquí porque sé que los fanáticos del béisbol, y las personas en general, son buenos", expresó. "Mi gente, la gente de Panamá, necesita ayuda".

Según los reportes emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se han reportado 1952 casas destruidas y 26018 personas afectadas directamente. Del total de damnificados, 3827 se encuentran en 55 refugios.

Comunidades de las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas han sido las más afectadas por el sismo cuyo epicentro fue en el corregimiento de La Pitaloza, localizado en el distrito herrerano de Los Pozos.

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¿En qué consiste?

La iniciativa Panama Strong es una campaña de ayuda humanitaria y recaudación de fondos impulsada por el histórico exbeisbolista panameño y miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera , a través de la Fundación Mariano Rivera .

es una campaña de ayuda humanitaria y recaudación de fondos impulsada por el histórico exbeisbolista panameño y miembro del Salón de la Fama, , a través de la . A través de un enlace, colocado en el bio de la cuenta de instagram de la Fundación Mariano Rivera , las personas pueden ingresar y hacer sud donaciones.

, las personas pueden ingresar y hacer sud donaciones. Los recursos recaudados se destinan a proveer asistencia directa a las personas que perdieron todo y a financiar la rehabilitación y edificación de hogares destruidos.

a las personas que perdieron todo y a financiar la rehabilitación y edificación de hogares destruidos. Panama Strong busca sumar el apoyo de la ciudadanía, el sector privado panameño y la comunidad internacional para ampliar la cobertura de la ayuda en las provincias más golpeadas por el sismo.

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