Panamá Sub-17 viaja a Emiratos Árabes Unidos para el último tramo de su preparación mundialista

El entrenador Felipe Baloy convocó a 24 jugadores para el campamento del 2 al 12 de noviembre, con tres amistosos ante selecciones mundialistas.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el DT Felipe Baloy, viajará este sábado 31 de octubre rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde instalará su campamento internacional para encarar la recta final de la preparación hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

A menos de un mes del debut mundialista, el cuerpo técnico convocó a 24 jugadores para el campamento, que se desarrollará del 2 al 12 de noviembre. En ese período, el combinado panameño tiene previsto disputar tres partidos amistosos internacionales ante selecciones que también están clasificadas al Mundial Sub-17.

Hacia el final de la concentración, el cuerpo técnico realizará un recorte de tres jugadores para quedarse con una lista definitiva de 21 futbolistas (tres porteros y 18 de campo), la cantidad que la FIFA permite inscribir para el torneo.

Una vez concluido el campamento, el equipo viajará a Catar el jueves 12 de noviembre, una semana antes de su estreno. Panamá debutará el 19 de noviembre ante el anfitrión Catar, a las 10:30 a.m. (hora de Panamá), en Doha.

Los convocados al campamento

Porteros

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador

Luis López – Academia Costa del Este

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)

Defensas

Alberto Adams – CD Plaza Amador

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador

Neir Marrugo – CA Independiente

Stephen Domínguez – Sporting SM

Cristian Ibarra – CD Plaza Amador

José Bósquez – Dep. Árabe Unido

Volantes

Alexander Tull – CA Independiente

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este

José Asprilla – CD Universitario

Estevis López – Veraguas United

Joseph Choy – Veraguas United

Gabriel Quiroz – Tauro FC

Jossimar Insturain – Tauro FC

Joseph López – San Francisco FC

Jorge General – San Francisco FC

Lucas Norte – CD Plaza Amador

Ronaldo Matos – Sporting SM

Delanteros

Cristian Morán – Umecit FC

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador

Jorshua Gómez – San Francisco FC

Director técnico: Felipe Baloy.

Con información de FPF