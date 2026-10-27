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Panamá Sub-17 viaja a Emiratos Árabes Unidos para el último tramo de su preparación mundialista

El entrenador Felipe Baloy convocó a 24 jugadores para el campamento del 2 al 12 de noviembre, con tres amistosos ante selecciones mundialistas.

Panamá-Sub17 / Foto: FPF
Redacción TVMAX
27 de octubre 2026 - 13:50

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el DT Felipe Baloy, viajará este sábado 31 de octubre rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde instalará su campamento internacional para encarar la recta final de la preparación hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

A menos de un mes del debut mundialista, el cuerpo técnico convocó a 24 jugadores para el campamento, que se desarrollará del 2 al 12 de noviembre. En ese período, el combinado panameño tiene previsto disputar tres partidos amistosos internacionales ante selecciones que también están clasificadas al Mundial Sub-17.

Hacia el final de la concentración, el cuerpo técnico realizará un recorte de tres jugadores para quedarse con una lista definitiva de 21 futbolistas (tres porteros y 18 de campo), la cantidad que la FIFA permite inscribir para el torneo.

Una vez concluido el campamento, el equipo viajará a Catar el jueves 12 de noviembre, una semana antes de su estreno. Panamá debutará el 19 de noviembre ante el anfitrión Catar, a las 10:30 a.m. (hora de Panamá), en Doha.

Los convocados al campamento

Porteros

  • Adamir Aparicio – CD Plaza Amador
  • Luis López – Academia Costa del Este
  • Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)

Defensas

  • Alberto Adams – CD Plaza Amador
  • Anthony Murillo – SD Atlético Nacional
  • Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador
  • Neir Marrugo – CA Independiente
  • Stephen Domínguez – Sporting SM
  • Cristian Ibarra – CD Plaza Amador
  • José Bósquez – Dep. Árabe Unido

Volantes

  • Alexander Tull – CA Independiente
  • Alfredo Maduro – Academia Costa del Este
  • José Asprilla – CD Universitario
  • Estevis López – Veraguas United
  • Joseph Choy – Veraguas United
  • Gabriel Quiroz – Tauro FC
  • Jossimar Insturain – Tauro FC
  • Joseph López – San Francisco FC
  • Jorge General – San Francisco FC
  • Lucas Norte – CD Plaza Amador
  • Ronaldo Matos – Sporting SM

Delanteros

  • Cristian Morán – Umecit FC
  • Thiago Chalmers – CD Plaza Amador
  • Jorshua Gómez – San Francisco FC

Director técnico: Felipe Baloy.

Con información de FPF

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