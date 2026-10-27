Panamá Sub-17 viaja a Emiratos Árabes Unidos para el último tramo de su preparación mundialista
El entrenador Felipe Baloy convocó a 24 jugadores para el campamento del 2 al 12 de noviembre, con tres amistosos ante selecciones mundialistas.
Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el DT Felipe Baloy, viajará este sábado 31 de octubre rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde instalará su campamento internacional para encarar la recta final de la preparación hacia la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
A menos de un mes del debut mundialista, el cuerpo técnico convocó a 24 jugadores para el campamento, que se desarrollará del 2 al 12 de noviembre. En ese período, el combinado panameño tiene previsto disputar tres partidos amistosos internacionales ante selecciones que también están clasificadas al Mundial Sub-17.
Hacia el final de la concentración, el cuerpo técnico realizará un recorte de tres jugadores para quedarse con una lista definitiva de 21 futbolistas (tres porteros y 18 de campo), la cantidad que la FIFA permite inscribir para el torneo.
Una vez concluido el campamento, el equipo viajará a Catar el jueves 12 de noviembre, una semana antes de su estreno. Panamá debutará el 19 de noviembre ante el anfitrión Catar, a las 10:30 a.m. (hora de Panamá), en Doha.
Los convocados al campamento
Porteros
- Adamir Aparicio – CD Plaza Amador
- Luis López – Academia Costa del Este
- Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)
Defensas
- Alberto Adams – CD Plaza Amador
- Anthony Murillo – SD Atlético Nacional
- Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador
- Neir Marrugo – CA Independiente
- Stephen Domínguez – Sporting SM
- Cristian Ibarra – CD Plaza Amador
- José Bósquez – Dep. Árabe Unido
Volantes
- Alexander Tull – CA Independiente
- Alfredo Maduro – Academia Costa del Este
- José Asprilla – CD Universitario
- Estevis López – Veraguas United
- Joseph Choy – Veraguas United
- Gabriel Quiroz – Tauro FC
- Jossimar Insturain – Tauro FC
- Joseph López – San Francisco FC
- Jorge General – San Francisco FC
- Lucas Norte – CD Plaza Amador
- Ronaldo Matos – Sporting SM
Delanteros
- Cristian Morán – Umecit FC
- Thiago Chalmers – CD Plaza Amador
- Jorshua Gómez – San Francisco FC
Director técnico: Felipe Baloy.
Con información de FPF