El movimiento es el primero de gran impacto que se da en la presente temporada muerta de las Grandes Ligas.

Estados Unidos/Los Reales y los Marineros han concretado el primer cambio de gran impacto de la temporada muerta, al llegar a un acuerdo para un canje de seis jugadores que enviará al antesalista estelar venezolano Maikel García a Seattle a cambio de un paquete de tres lanzadores de Grandes Ligas que incluye al derecho Bryce Miller, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Marineros, Justin Hollander, anunció el miércoles.

Logan Evans y el dominicano José A. Ferrer son los otros lanzadores que llegarán a Kansas City en la transacción.

DETALLES DEL CAMBIO:

Marineros reciben: Maikel García, 3B, James McArthur, LD, L.P. Langevin, LD

Maikel García, 3B, James McArthur, LD, L.P. Langevin, LD Reales reciben: Bryce Miller, LD, José A. Ferrer, LZ, Logan Evans, LD

"No es común tener la oportunidad de adquirir a un jugador con un contrato a largo plazo que encaje tan bien con nuestras necesidades como Maikel", expresó el presidente de Operaciones de Béisbol de los Marineros, Jerry Dipoto. "Su capacidad para impactar el juego con el bate, su defensa y su corrido de bases nos convierte en un equipo más atlético y completo".

"Estamos encantados de incorporar a Maikel, James y L.P. a la organización de los Marineros", señaló Hollander. "Creemos que Maikel es uno de los antesalistas más completos del béisbol, y su impacto se hace sentir tanto a la defensiva como en las bases y en la caja de bateo".

"Sería injusto no reconocer a Bryce, José y Logan por sus aportes a los Marineros", agregó Hollander. "Los tres dejaron su huella durante su paso por el equipo y, en particular, las contribuciones de Bryce desde que fue seleccionado en el Draft hasta hoy han sido significativas, tanto en el terreno de juego como en nuestro clubhouse".

García, de 26 años, está bajo control contractual hasta el 2030, luego de firmar una extensión de cinco años y US$57.5 millones con Kansas City en el 2025, que incluye una opción del club para el 2031.

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Recibió su primer llamado al Juego de Estrellas en el 2025, terminando la temporada con una línea ofensiva de .286/.351/.449 y una marca personal de 16 jonrones en 160 partidos, para un WAR de 5.8 según Baseball Reference. La temporada pasada perdió tiempo de juego debido a lesiones en el tendón de la corva y una mano, registrando un OPS de .715 en 82 encuentros.

El derecho Miller, de 28 años, está bajo control contractual por tres temporadas más. Viene de dos campañas consecutivas por debajo de su nivel, pero registró sus mejores números en el 2024, cuando dejó efectividad de 2.94 con 171 ponches en 31 aperturas.

Ferrer es cambiado por segunda temporada muerta consecutiva, luego de llegar a Seattle procedente de los Nacionales en diciembre del año pasado. Participó en 73 juegos con los Marineros en el 2026 y registró efectividad de 4.18.

Información de Daniel Kramer (MLB.com)

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