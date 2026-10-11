Temblor en Panamá| Román Torres: "Hoy, como panameño, tengo el corazón roto"

El autor del gol que clasificó a Panamá a su primer Mundial, recuerda el hecho como un momento de unidad nacional el que exhorta a replicar en estos tiempos de necesidad.

Panamá/Román Torres, quien formó parte de la selección de Panamá que jugó su primer Mundial en la edición de Rusia 2018, emitió un mensaje tras el sismo ocurrido en el territorio panameño el viernes 9 de octubre. En él manifestó su dolor por la situación que se vive particularmente en el interior del país donde hay damnificados y daños materiales.

"Hoy, como panameño, tengo el corazón roto. Más allá del susto que vivimos todos, me duele profundamente ver las afectaciones que este terremoto ha dejado en el interior del país y pensar en tantas familias que hoy necesitan nuestra solidaridad y apoyo", expresó.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: Mariano Rivera se solidariza con los afectados y hace llamado a la unidad tras el sismo

Torres, quien el 10 de octubre de 2017 anotó el gol que clasificó a Panamá a su primera Copa del Mundo, recordó ese hecho como un momento de unidad para el pueblo panameño. A esa misma unidad apela ahora en solidaridad con aquellos que perdieron sus casas y sus enseres por el sismo.

"Justo un día como hoy, Panamá entero se unía y celebraba aquel gol que nos llevó por primera vez en nuestra historia a un Mundial. Hoy, aunque las circunstancias son distintas, estoy seguro de que volveremos a unirnos con esa misma fuerza y amor por nuestra tierra, esta vez para tenderle la mano a quienes más lo necesitan", añadió Torres quien también se puso a disposición para apoyar a los afectados.

"Hoy nos toca meter el gol más importante: estar ahí para nuestra gente", puntualizó.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: LPF pospone partidos del domingo 11 de octubre en Torneo Apertura 2026