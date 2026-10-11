Dodgers 1-2 Cerveceros (7⬆️) MLB Playoffs 2026| Juego 1 de la Serie de Campeonato Liga Nacional

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan este domingo 11 de octubre en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), en una revancha de la serie del año pasado, que terminó con una barrida de Los Ángeles.

En la parte alta del séptimo episodio el marcador favorece a los Cerveceros 2-1.

Momentos clave

2da. Alta

1-1 (1 Out)

Andy Pages pega sencillo con rodado a jardinero derecho Luis Lara. Shohei Ohtani anota Teoscar Hernández a 2da.

LAD 1-0 MIL

2-2 (1 Out)

Enrique Hernández batea rodado batea para doble matanza, campo corto Cooper Pratt a segunda base Brice Turang a primera base Jake Bauers. Kyle Tucker out en 2da. Enrique Hernández out en 1ra.

LAD 1-0 MIL

4ta. Baja

2-0 (0 Outs)

Brice Turang batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central.

LAD 1-1 MIL

5ta. Baja

0-0 (1 Out)

Luis Lara pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central Andy Pages. Garrett Mitchell anota.

LAD 1-2 MIL

6ta. Alta

0-2 (1 Out)

Teoscar Hernández se poncha tirándole. 2 Outs

LAD 1-2 MIL

0-2 (2 Outs)

Ponche

Andy Pages se poncha tirándole.

LAD 1-2 MIL

Alineaciones

Dodgers

Cerveceros

Contexto

El encuentro enfrenta a dos de los equipos más dominantes de la temporada regular de 2026: Milwaukee terminó con 103 victorias y Los Ángeles con 100. Los Dodgers buscan conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros intentarán cambiar la historia y acercarse a su primera corona desde que llegaron por última vez al Clásico de Otoño en 1982.

Lanzadores abridores

Tarik Skubal será el encargado de abrir por Los Ángeles. El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana llegó desde Detroit mediante un canje antes de la fecha límite de traspasos y viene de lanzar seis entradas con una carrera permitida y siete ponches ante Atlanta en el primer partido de la Serie Divisional.

Jacob Misiorowski está señalado como abridor de Milwaukee. El potente derecho, candidato al Cy Young de la Liga Nacional, se distingue por su recta de velocidad extraordinaria y su capacidad para generar ponches. En su primera apertura de la postemporada ante San Diego lanzó cuatro entradas, permitió dos carreras y ponchó a seis.

Claves del enfrentamiento