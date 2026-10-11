Fallece Wilfredo Gómez, excampeón mundial puertorriqueño que dejó recuerdos en Panamá

El otrora monarca de tres divisiones y miembro del Salón de la Fama del Boxeo de Canastota tuvo peleas en Panamá y enfrentó a púgiles panameños en momentos clave de su carrera.

Panamá/El boxeo latinoamericano y mundial está de luto tras el fallecimiento del excampeón mundial Wilfredo 'Bazooka' Gómez a la edad de 69 años.

La muerte del oriundo de San Juan, Puerto Rico, se dio en horas de la noche del sábado 10 de octubre después de que estuvo hospitalizado en las últimas dos semanas por problemas respiratorios. La noticia fue confirmada por su hijo, Wilfredo Gómez Jr.

Nacido el 29 de octubre de 1956, Wilfredo Gómez desarrolló una carrera profesional de 48 peleas de las que ganó 44 (42 por nocaut) con tres derrotas y un empate. Además fue campeón en las divisiones supergallo y pluma, dentro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y superpluma, para la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En 1995 fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York.

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Lazos con Panamá

La trayectoria de Gómez en el pugilismo rentado tuvo un vínculo especial con Panamá.

El popular 'Bazooka' debutó el 16 de noviembre de 1974 en el Gimnasio Nuevo Panamá (hoy Arena Roberto Durán) en una pelea de cuatro asaltos ante el panameño Jacinto 'Pato' Fuentes la que terminó en empate.

Gómez inició su carrera profesional de Panamá debido a que no conseguía rivales en Puerto Rico donde era conocido, en aquel entonces, por ser campeón aficionado y haber competido en los Juegos Olímpicos Múnich 1972.

El púgil puertorriqueño realizó un total de cinco peleas en Panamá, de las que ganó cuatro. Una de esas victorias fue en la revancha ante Fuentes al que superó por nocaut en el segundo asalto. Ese pleito se realizó el 21 de junio de 1975.

Otros boxeadores panameños a los que Gómez enfrentó fueron:

Carlos 'Cañonero' Mendoza al que se impuso por nocaut técnico a los 2:29 minutos del décimo asalto para defender exitosamente el título supergallo del CMB . Ese combate, que se realizó el 28 de septiembre de 1979 en el Caesars Palace de Las Vegas , fue una de las 17 defensas que hizo de ese título.

al que se impuso por nocaut técnico a los 2:29 minutos del décimo asalto para defender exitosamente el . Ese combate, que se realizó el en el , fue una de las que hizo de ese título. Eladio Santana a quien superó por nocaut en el segundo asalto de una pelea realizada el 1 4 de diciembre de 1983 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico .

a quien superó por nocaut en el segundo asalto de una pelea realizada el 1 en el . Alfredo 'Preciso' Layne quien le arrebató el cinturón superpluma de la AMB en un pleito disputado el 24 de mayo de 1986 en el Roberto Clemente. En esa ocasión, Layne se impuso por nocaut a los 39 segundos del noveno asalto.

El boricua fue entrenado por el panameño Saúl 'Plomito' Espinosa en gran parte de su carrera.

"Aquí aprendí gran parte de mis conocimientos en el boxeo. Yo logré los éxitos en el boxeo porque tenía la escuela panameña", resaltó Gómez en una visita que realizó a Panamá en el año 2003.

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