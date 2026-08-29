Filip Hrgovic enmudece a Londres y se corona campeón mundial pesado de la IBF

El púgil croata evitó que su rival, Moses Itauma, se convirtiera en el segundo campeón mundial pesado más joven de la historia.

Reino Unido/El croata Filip Hrgovic derrotó este sábado al británico Moses Itauma por detención en el noveno asalto y conquistó el título mundial vacante de los pesos pesados de la IBF, en el O2 Arena de Londres.

Itauma, que buscaba convertirse en el segundo campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia, solo por detrás de Mike Tyson, dominó los primeros asaltos.

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Sin embargo, el británico terminó sucumbiendo ante la mayor experiencia de Hrgovic, un medallista olímpico que afrontaba la prueba más exigente de sus 15 combates como profesional.

El entrenador de Itauma, Ben Davison, lanzó la toalla en el noveno asalto, aunque para entonces el árbitro Howard Foster ya había detenido el combate y decretado la victoria de Hrgovic.

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