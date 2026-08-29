Premier League resultados| Liverpool evita la amargura en estreno de su nuevo técnico en casa

Los 'Reds' recibieron en Anfield al Nottingham Forest en la segunda jornada de la temporada 2026-2027 de la liga inglesa.

Reino Unido/El atacante español Víctor Muñoz anotó el sábado el gol del empate final 2-2 entre Liverpool y Nottingham Forest, para evitar la derrota en el estreno del DT Andoni Iraola en Anfield, mientras que en el otro gran partido del sábado, el Newcastle se impuso por 2-0 al Tottenham.

En la segunda jornada de Premier League, los Reds fueron dominados los primeros minutos por el Forest, lanzado al ataque y recompensado con gol del suizo Dan Ndoye (24').

El Liverpool creyó empatar en un tanto anulado por fuera de juego, pero estuvo a punto de irse al descanso con dos goles de desventaja, tras una gran salvada del guardameta brasileño Alisson Becker (45+3') contra su compatriota Igor Jesus.

"Está bastante claro que la primera parte fue pobre, no controlamos el juego", dijo Iraola tras el encuentro. "Mejoramos mucho en la segunda mitad, mucho más intensidad, mucho más rápidos con el balón pero no fue suficiente para ganar el partido".

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Los locales lograron empatar en la segunda mitad, con gol del sueco Alexander Isak (60'), pero apenas diez minutos después, el Forest aprovechó un penal convertido por Morgan Gibbs-White (70') para volver a liderar el marcador.

Finalmente, el extremo español Víctor Muñoz, fichado este verano boreal desde el Osasuna, convirtió desde dentro del área una gran asistencia del alemán Florian Wirtz (82') para poner el definitivo 2-2 en el marcador.

El resultado, idéntico al de la primera jornada en la cancha del Newcastle, evita la derrota del nuevo entrenador Andoni Iraola en su estreno en Anfield, pero deja a los Reds a cuatro puntos del líder provisional, Manchester City, con pleno de victorias tras dos jornadas.

"Hay dos emociones: muy orgulloso por el rendimiento y por como jugamos, marcando dos goles, pero todos nos sentimos frustrados por el resultado porque tenemos la sensación de que debería haber sido una victoria", lamentó el entrenador del Forest, Oliver Glasner.

El Liverpool volverá a la acción el viernes en casa del Ipswich en la tercera jornada de Premier League antes de recibir el 9 de septiembre al Atlético de Madrid en la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa.

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- Segunda derrota de los Spurs -

En el otro gran duelo del sábado, el Tottenham, uno de los equipos de la Premier que más se han reforzado en esta ventana de fichajes, fue derrotado en su estadio por el Newcastle, que de momento no parece echar de menos a los jugadores que han abandonado el club este verano, como Anthony Gordon (Barcelona), Bruno Guimaraes (Arsenal) y Sandro Tonali, que jugó con los Spurs.

Anthony Elanga se deshizo del marcaje del medio italiano para anotar el primer gol del partido a la hora de juego y Yoane Wissa sentenció en el minuto 73.

El Tottenham del italiano Roberto De Zerbi pagó cara su falta de efectividad ante la portería rival, pese al debut del delantero egipcio Omar Marmoush, otro de los fichajes destacados de los londinenses, y se fue de vacío pese a haber dominado muchos aspectos del juego.

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Los Spurs, que la pasada temporada se salvaron del descenso en la última jornada, arrancan con dos derrotas en otros tantos partidos (el debut fue una derrota por 3-0 ante el Brentford), cinco goles encajados y ninguno anotado.

En el otro extremo está el Hull City, recién ascendido y que este sábado logró su segunda victoria tras imponerse por 1-0 en Coventry, por lo que empata con el Manchester City en lo alto de la tabla clasificatoria.

También ha comenzado bien el Everton, que logró en el descuento empatar en Bournemouth (1-1) y suma 4 puntos en dos jornadas.

El campeón Arsenal jugará el lunes en la cancha del Aston Villa con lo que habrá duelo guipuzcoano en los banquillos, con la presencia de Unai Emery en el equipo local y de Mikel Arteta con los Gunners.