Manchester City soltó la artillería ante el Crystal Palace en jornada 2 de la Premier League

Haaland y Cherki pusieron la cuota goleadora para que los Citizens ganaran su segundo partido en igual cantidad de fechas.

Reino Unido/Segundo partido liguero del nuevo Manchester City de Enzo Maresca y segunda victoria, esta vez por 4-1 de visita ante Crystal Palace, este viernes en la apertura de la 2ª jornada de la Premier League, con dobletes de Erling Haaland y Rayan Cherki.

Después de quedarse frustrado al no anotar en la victoria 2-1 del pasado domingo ante el Bournemouth, el noruego Haaland consiguió su primer tanto de este curso al abrir el marcador, de cabeza, en el minuto 17.

En la segunda mitad, el protagonista fue el francés Cherki con un doblete, primero a pase de Phil Foden en el 54' y luego asistido por Josko Gvardiol en el 59'.

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Entre medias el Palace, campeón de la Conference League europea la pasada temporada, había acortado su desventaja con un tanto en contra del arquero italiano Gianluigi Donnarumma en una falta lanzada por el español Yeremi Pino en el 56'.

Con todo decidido, Haaland puso el cuarto y definitivo en el 82', con otro asistencia de Foden, el otro protagonista del partido.

En los últimos minutos debutó además el joven mediocampista marroquí Ayyoud Bouaddi, recién llegado al City desde el Lille.

Gracias a la victoria, el Manchester City toma los mandos de la tabla con un pleno de 6 puntos, a la espera del resto de partidos del fin de semana.

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Los dos triunfos ligueros han permitido a los Sky Blues recuperar la confianza que había quedado dañada por la dura derrota 3-0 sufrida ante el Arsenal en su primer partido oficial de la temporada, la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) de mediados de este mes.

El sábado continúa la segunda jornada de la Premier con cuatro partidos, en los cuales el Liverpool de Andoni Iraola y el Tottenham buscarán sus primeras victorias de la temporada, en casa contra Nottingham Forest y Newcastle United, respectivamente.

El Brighton, el equipo que terminó con mejor diferencia de goles a favor la primera jornada, visitará el domingo al Chelsea de Xabi Alonso, mientras que el campeón Arsenal no jugará hasta el lunes, cuando visita en Birmingham al Aston Villa.

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