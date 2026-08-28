Harry Kane confirma que está en negociaciones con el Bayern Múnich

El propio jugador inglés lo confirmó a periodistas alemanes tras el partido entre el club bávaro y el Stuttgart en el inicio de la temporada 2026-2027 de la Bundesliga.

Alemania/El atacante inglés Harry Kane confirmó este viernes que las negociaciones para renovar su contrato con el Bayern Munich, que por ahora se extiende hasta junio de 2027, ya han comenzado.

En declaraciones a los periodistas después del triunfo 5-1 del Bayern ante el Stuttgart en la primera jornada de la Bundesliga, Kane habló sobre esta cuestión personal.

"La primera reunión fue la pasada semana", reveló el artillero de 33 años, uno de los favoritos de este año al Balón de Oro.

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Kane puntualizó que "muchos detalles" deben todavía abordarse para acordar la renovación en un club al que llegó en 2023 desde el Tottenham Hotspur, donde había desarrollado hasta entonces su carrera.

"Tengo 33 años. Probablemente va a ser mi último contrato, un gran contrato para mí", continuó.

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"Obviamente, tienen que asegurarse de que yo esté contento y que ellos también lo estén. No hay nerviosismo en ninguna de las dos partes, estoy seguro de que llegaremos a un punto en el que ambos lados quedemos satisfechos", confió.

El Bayern ha insistido repetidamente que quiere renovar a Kane, que firmó 36 goles en la pasada Bundesliga y que acaba su relación actual con el campeón de Alemania al término del actual curso.