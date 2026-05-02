Bayern salva un empate in extremis ante el colista antes de recibir al PSG

Gracias a un gol de Michael Olise en el último instante de este choque.

Berlín, Alemania/A cuatro días de recibir al París SG en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern arrancó un empate (3-3) contra el colista Heidenheim, gracias a un gol de Michael Olise en el último instante de este choque de la 32ª fecha de la Bundesliga.

Con la mirada puesta en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones del miércoles en su Allianz Arena contra el PSG, vigente campeón, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, rotó su efectivo, y solo cuatro jugadores que fueron titulares en el Parque de los Príncipes durante la derrota muniquesa (5-4) en la ida repitieron este sábado.

Ya con el título de campeón de Alemania asegurado desde hace dos semanas, el gigante bávaro se vio sorprendido con un 2-0 en contra en la primera parte con goles de Budu Zivzivadze y Eren Dinkci, antes de remontar gracias a un doblete de Leon Goretzka (41' y 57').

Artilleria pesada en el banco

Al igual que hace una semana, los muniqueses fueron por detrás en el marcador durante la primera parte. En Maguncia, la desventaja de tres goles al descanso había sido remontada para imponerse por 4 a 3.

Kompany dio entrada a la artillería pesada -Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich- al inicio de la segunda parte.

Pero en un contraataque, Zivzivadze sorprendió a todos con su velocidad y colocó su disparo con efecto para batir a Urbig y devolver la ventaja en el marcador al Heidenheim.

En el minuto 10 del tiempo añadido de la segunda parte, Michael Olise logró el empate: su disparo desde fuera del área se estrelló en el poste de Diant Ramaj, el rebote pegó en la espalda del arquero y entró con suspense para evitar una segunda derrota en liga de los locales.

Por detrás del Bayern (83 puntos) y del Borussia Dortmund (2º, 67 puntos), Hoffenheim y Stuttgart empataron (3-3), alimentando más si cabe el suspense en la lucha por una de las dos últimas plazas de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Lucha por la Champions al rojo vivo

Stuttgart conserva el 4º puesto con 58 puntos, por delante de Hoffenheim gracias a la diferencia general de goles.

El Union Berlín remontó dos goles en contra para empatar 2-2 en casa contra el Colonia y darle a la entrenadora Marie-Louise Eta su primer punto al frente del club de la capital alemana.

El Augsburgo se impuso con autoridad por 3-1 en el campo del Werder Bremen, mientras que el Hamburgo dejó prácticamente asegurada su presencia en la máxima categoría la próxima temporada con una victoria por 2-1 en el terreno del Eintracht Fráncfort.

En el último partido del día en la primera alemana, el Leipzig (3º, 62 puntos) visita el campo del Bayer Leverkusen y puede asegurarse la clasificación para la próxima Liga de Campeones si logra imponerse en el BayArena.