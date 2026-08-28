David Carballeda: panameño llega a Barbados para una cita inédita del GT Challenge de Las Américas

Carballeda forma parte de una delegación integrada por cinco pilotos que competirán en la isla caribeña.

Panamá/El piloto panameño David Carballeda llega a Barbados con un objetivo definido: competir por la victoria y colocar nuevamente a Panamá en lo más alto del automovilismo en el serial GT Challenge de Las Américas.

Tras realizar este jueves el reconocimiento al circuito Bushy Park Barbados junto a su equipo técnico, Carballeda aseguró que saldrá esta mañana a pista para participar en la práctica libre a bordo de su legendario Mitsubishi Evo VI.

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"Hoy trabajamos en la revisión de detalles técnicos del carro y mañana saldremos a pista. Listo para dar la pelea y, sobre todo, positivo", manifestó Carballeda, bicampeón del GT Challenge en la categoría GTS Jr.

Panamá estará representada por cinco pilotos en esta nueva parada del GT Challenge de las Américas, que llegará por primera vez a Barbados para disputar una jornada que marcará el inicio de la segunda etapa de la temporada.

En la parrilla de la GTS Jr. también competirá la dupla istmeña Alejandro Huerta y Sebastián Guerra.

La presencia panameña se extenderà a la categoría V8, teniendo como protagonistas a la dupla formada por John y Jacobo Chocrón a bordo del legendario auto Corvette.

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La competencia

El GT Challenge de las Américas una categoría de carreras de autos Gran Turismo (GT), con vehículos deportivos preparados específicamente para competición. Su atractivo está en reunir diferentes tipos de autos GT y pilotos en carreras de velocidad y, dependiendo de la fecha, formatos de sprint o resistencia.

No debe confundirse con el GT World Challenge America, que es el campeonato norteamericano organizado por SRO America y que en 2026 compite principalmente en circuitos de Estados Unidos.

El campeonato gira alrededor de autos GT y deportivos de competición. En este tipo de carreras es habitual encontrar máquinas derivadas de modelos de alto rendimiento de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, BMW, Audi, etc., aunque la parrilla exacta depende de cada fecha.

Y aquí está una de las cosas más interesantes: no necesariamente gana simplemente el auto más potente. La preparación, los pilotos, el balance de rendimiento (BoP), la estrategia y la confiabilidad pueden cambiar completamente el resultado.

El GT Challenge de las Américas ayuda a desarrollar el automovilismo GT en la región, ofreciendo una plataforma para pilotos y equipos latinoamericanos y llevando carreras de autos deportivos de alto nivel a circuitos de Centroamérica y Sudamérica.

Información de Harmodio Arrocha