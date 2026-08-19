David Carballeda| Piloto panameño se encamina a su nuevo reto rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

Carballeda sumó puntos en la carrera realizada en Guyana el pasado mes de julio y espera mantener el paso en el nuevo desafío.

Panamá/A bordo de su legendario Mitsubishi Evo VI, el piloto panameño David Carballeda, quien brilló en el Gran Premio de Guyana, espera ansioso su arribo a la exigente pista de Barbados para seguir sumando puntos valiosos en la disputa por el campeonato de la categoría GTS JR. del serial GT Challenge de Las Américas 2026.

El piloto chiricano buscará imponerse en el Gran Premio de Barbados, que se correrá el próximo 30 de agosto, y de esta forma ratificar su condición de monarca regional en la división GTS JR.

Carballeda, bicampeón defensor del título regional, logró su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Guyana del GT Challenge.

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Con una conducción sólida, estratégica y precisa, cruzó la meta en la primera posición, consolidando así un triunfo que le permitió recoger puntos valiosos en sus aspiraciones de conquistar el tricampeonato regional del prestigioso serial.

"Va a ser una carrera interesante y queremos tener el carro listo con anticipación para hacer todas las pruebas necesarias en Barbados", expresó Carballeda, consciente de que cada mejora en el garaje será clave para el rendimiento en la exigente pista caribeña.

El experimentado piloto chiricano, junto a su equipo técnico, liderado por Antonio Roquer, llegará a Barbados con una semana de anticipación para realizar pruebas y reconocimiento de la pista.

El campeonato de la categoría GTS JR. está en la balanza, faltando tres fechas por disputarse.

"Hay mucha tela que cortar y estamos a la mitad del campeonato. Estamos ansiosos por estar en Barbados y esperamos seguir con la dinámica de lograr buenos resultados", subrayó.

"Hemos trabajado duro para ir mejor preparados, nosotros personalmente. Siempre que el auto nos lo permite, se hace lo mejor que se puede", agregó el corredor chiricano.

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Información de Harmodio Arrocha