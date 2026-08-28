Rosario 2029: elegida sede de los Juegos Panamericanos Juveniles tras vencer a Guatemala

Lima, Perú/La ciudad argentina de Rosario, donde nació Lionel Messi, acogerá los III Juegos Panamericanos Junior 2029, la máxima cita deportiva juvenil del continente, tras superar a la candidatura de la Ciudad de Guatemala, informó este viernes Panam Sports.

Los comités olímpicos americanos se inclinaron por Rosario durante la LXIV Asamblea General de Panam Sports que se realizó en Lima.

El auditorio estalló en vítores y aplausos cuando el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, anunció que Rosario había sido elegida como sede.

Ilic puso una cuota de suspenso tras finalizar la votación cuando dirigiéndose al auditorio les dijo "ustedes han elegido como la sede de los próximos Juegos Panamericanos Juniors a la ciudad de ..." para segundos después mostrar la papeleta con el nombre de Rosario.

La ciudad de Panamá, que también postulaba, retiró su candidatura al considerar que los Juegos coincidirían con el proceso electoral general del 2029.

"Ofrecemos una ciudad deportiva. Tiene la imagen de Leo Messi que demuestra nuestros valores, estamos preparados para ser la capital del deporte juvenil de toda América", dijo uno de los dirigentes argentinos que sustentaron la postulación.

Los últimos Juegos Panamericanos Junior, la principal cita multideportiva juvenil del continente, se disputaron en Asunción en 2025.

La sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 fue una de las decisiones centrales de la asamblea de Panam Sports, que duró dos días.