F1 - Gran Premio de España 2026| Kimi Antonelli mostró clase en los ensayos libres del Madring

El piloto italiano fue el más rápido en la segunda tanda de ensayos libres para la prueba española

España/El líder del Mundial, Kimi Antonelli, fue el más rápido este viernes con su Mercedes en la segunda tanda de entrenamientos libres del GP de España de F1, en el novedoso Madring de la capital española.

Antonelli, con un crono de 1:33.662, superó a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del británico Lewis Hamilton por 113 y 149 milésimas de segundo respectivamente.

El inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) dio la sorpresa al lograr el cuarto puesto, pese a que acortó su sesión tras una salida de pista en la curva 13 que provocó una interrupción del entrenamiento.

El piloto se estrelló contra la barrera de protección, aunque salió ileso, al contrario que su monoplaza, que sufrió graves daños.

Lindblad había rodado muy bien hasta entonces y logró el cuarto mejor tiempo antes de su accidente, posición que mantuvo por delante del piloto de Mercedes George Russell.

El británico, que había hecho el mejor tiempo por la mañana, superó al cuatro veces campeón de Red Bull Max Verstappen, que fue sexto, y al australiano Oscar Piastri.

El español de Williams, Carlos Sainz Jr, sólo pudo hacer el 16º mejor tiempo a 2.629 de Antonelli, mientras que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) fue 17º.

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- Al menos llegar -

El asturiano, que se quedó a 3.118 del más rápido, sólo pudo dar 16 vueltas tras salir a pista con 25 minutos de retraso por un problema en el embrague de su AMR26.

Una tercera tanda de entrenamientos tendrá lugar el sábado, antes de una sesión clasificatoria que se augura espectacular ya que los pilotos tendrán que ir a fondo tras haberse mostrado prudentes este viernes, al rodar por primera vez en sobre el asfalto de Madring y su exigente trazado.

"Tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado", dijo Fernando Alonso, mirando más a la carrera que a la ronda clasificatoria.

La primera jornada en el nuevo circuito, caractizado por la "Monumental", una impresionante curva peraltada a 24 grados, tuvo muchas menos incidencias de las previstas, al menos en la F1.

Por la mañana, en los entrenamientos de Fórmula 2, el monoplaza del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) se incendió después de estrellarse violentamente contra un muro de protección.

El piloto, que hizo un trompo antes de golpear las protecciones en la curva 19, salió ileso de este accidente y consiguió abandonar por su propio pie el habitáculo cuando la parte trasera de su coche ya estaba en llamas.