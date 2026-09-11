Béisbol U10 2026| Se definen a los finalistas del campeonato nacional

El certamen llega a su punto culminante tras una jornada de semifinales con carreras y emociones.

Panamá/Los equipos de Los Santos y Panamá Oeste clasificaron a la final del Campeonato Nacional de Béisbol U10 tras imponerse a Panamá Este y Panamá Metro, respectivamente, en las semifinales del certamen que se realizaron este viernes.

El conjunto santeño se impuso a los del Este, por 16 a 2, en un partido que terminó en cinco episodios por abultamiento de carreras.

Once carreras, en la parte baja de la segunda entrada, abrieron el camino hacia el triunfo para el equipo naranja y negro.

Alejandro Delgado y Eithan Pérez controlaron a la ofensiva de Panamá Este en las cinco entradas que se jugaron durante el encuentro. Delgado lanzó en tres episodios en los que permitió dos imparables, no recibió carreras, dio seis ponches y una base por bola. En tanto que Pérez toleró un incogible y dos anotaciones, con dos ponches y dos bases por bolas en dos entradas.

Ian Batista permitió seis inatrapables y ocho carreras en dos episodios lanzados y cargo con la derrota por los del Este.

Elián Peralta destacó a la ofensiva por Los Santos con dos hits en dos turnos, dos carreras anotadas y tres empujadas. José Vergara de 3-2 con tres anotadas y una remolcada.

Christian Martínez, Jairo Pinto y Javier Garibaldo conectaron los tres inatrapables de Panamá Este en el partido.

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Triunfo del West

Panamá Oeste superó a Panamá Metro, por pizarra de 4 carreras a 2, en un juego que se definió en una entrada.

El equipo del West marcó sus cuatro 'rayitas' en la parte alta del cuarto episodios. Esto le permitió tomar una ventaja que pudo mantener hasta llevarse la victoria.

Ángel Cumbrera propinó cinco ponches en tres episodios y un tercio para ser el lanzador ganador.

El descalabro fue para Javier Pérez quien toleró cuatro incogibles y cuatro anotaciones en dos entradas y dos tercios.

Axel Díaz bateó de 3-2 con una carrera empujada por Panamá Oeste. Allen Molinar y Josué Bultrón de 2-1 con una anotada por cada uno.

Por Panamá Metro, Aarón Pérez de 3-2 y Diego Rodríguez de 2-1 con dos carreras impulsadas.

La final

El partido por el campeonato, entre Los Santos y Panamá Oeste, se disputará este sábado 12 de septiembre. El juego iniciará 15 minutos después de que termine el partido por el tercer lugar entre Panamá Este y Panamá Metro.

La jornada se llevará a cabo en la Academia Mariano Rivera a partir de las 8:00 a.m.