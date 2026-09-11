Béisbol U10 2026| Estos son los líderes ofensivos y defensivos del campeonato nacional

El torneo está por llegar a su fin y la Fedebeis da a conocer los nombres de aquellos peloteros que han sobresalido por su desempeño en el terreno de juego.

Panamá/ La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló los líderes individuales ofensivos y defensivos del Campeonato Nacional de Béisbol U10, tras concluir la serie regular este miércoles 9 de septiembre.

El certamen lleva a cabo la ronda semifinal este viernes y disputará la gran final el día sábado 12 de septiembre.

Los premios especiales fueron los siguientes:

Lanzador del Año : Samir Reyes de Coclé

: Samir Reyes de Coclé Manager del Año : René García de Los Santos

: René García de Los Santos Jugador Más Valioso: Javier Pérez de Panamá Metro

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En la ofensiva, el santeño Elier Vásquez se coronó campeón bate con un promedio de .667. Javier Pérez figuró como el máximo remolcador con 6 carreras impulsadas, mientras que José Díaz, de Herrera, lideró en bases robadas con 3. La casilla de cuadrangulares quedó desierta.

El departamento de lanzadores tuvo a Samir Reyes, de Coclé, como el mejor en efectividad con 0.00. Javier Pérez, de Panamá Metro, comandó el departamento de ponches propinados con 11, y Eithan Bultrón, de Darién, finalizó como el líder en juegos ganados y perdidos con foja de 2-0.

Los campeones defensivos por posición se detallan a continuación:

Receptor : Omar García (Coclé) — 1.000

: Omar García (Coclé) — 1.000 Primera Base : Yorniel Sánchez (Panamá Este) — 1.000

: Yorniel Sánchez (Panamá Este) — 1.000 Segunda Base : Josué Beitia (Chiriquí) — 1.000

: Josué Beitia (Chiriquí) — 1.000 Tercera Base : Jairo Pinto (Panamá Este) — .938

: Jairo Pinto (Panamá Este) — .938 Campo Corto : Lucca Serrano (Chiriquí) — 1.000

: Lucca Serrano (Chiriquí) — 1.000 Jardín Izquierdo : Ian Jiménez (Panamá Metro) — 1.000

: Ian Jiménez (Panamá Metro) — 1.000 Jardín Central : David Solís (Panamá Oeste) — 1.000

: David Solís (Panamá Oeste) — 1.000 Jardín Derecho: Edgardo Dixon (Bocas del Toro) — 1.000

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Información de Fedebeis